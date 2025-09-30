Кендъл Дженър, Хайди Клум и Кара Делевин с бляскаво дефиле на Седмицата на модата в Париж

К ендъл Дженър демонстрира невероятната си фигура в ефирна бяла рокля с дълбоко деколте на подиума заедно с Хайди Клум и Кара Делевин на шоуто на L'Oréal по време на Седмицата на модата в Париж

Първият ден от Седмицата на модата в Париж донесе едно от най-бляскавите модни ревюта, в което някои от най-известните имена във висшата мода дефилираха по подиума

за шоуто на L'Oréal, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Кендъл Дженър и Хайди Клум бяха сред звездните гости в Парижката градска зала за специалното шоу, озаглавено „Свобода. Равенство. Сестринство. Защото ти го заслужаваш“.

Към тях се присъединиха още известни личности като Кара Делевин и незаменимата Хелън Мирън, които дефилираха на подиума за легендарната марка.

Кендъл, която не е непозната на парижкия подиум, привлече вниманието с впечатляваща фигура, облечена в драматична бяла ефирна рокля с провокативен процеп, достигащ до бедрото.

Хайди се появи в черна рокля с дълбоко деколте, демонстрирайки увереност по подиума. Кара плени с изискано излъчване в черна дантелена рокля на дизайнера Жорж Шакра, следвайки някои от най-големите имена във модната индустрия.

Неочакван участник в ревюто, особено за европейската публика, беше Моли-Мей Хейг,

която преди беше отказвала покана заради проблеми със самочувствието си. Британската риалити звезда впечатли със сребриста сатенена рокля и радостно демонстрира новата си по-къса прическа, докато дефилираше по дългия подиум.

Тя изглеждаше уверенa, след като преди година обеща да поработи върху самочувствието си, за да може да участва в шоуто. В сцени, показани в нейното риалити „Molly-Mae: Behind It All“ в платформата Prime, майката на едно дете обясни, че е била поканена да участва в шоуто на L’Oréal от септември 2024 г., но е отказала.

„Поканиха ме да участвам, но аз отказах. Просто не е моята стихия“, каза тя пред гримьорите на L’Oréal зад кулисите. „Тези крака не са за това“. Докато наблюдаваше репетиции с Кендъл Дженър и другите, добави:

„Затова не можех да дефилирам – гледам всички тук и те изглеждат абсолютно безупречно.Представи си всички тези модели, които дефилират, и аз, която бих се чувствала не на място“.

Моли-Мей обясни, че след раждането на дъщеря си самочувствието ѝ е спаднало значително. „Мисля, че раждането на Бамби ме постави на истинско пътешествие с тялото ми“, каза тя в шоуто.