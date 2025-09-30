Любопитно

Дж. К. Роулинг критикува остро "невежата" Ема Уотсън

Отношенията между двете жени се разпаднаха заради различни мнения относно транс правата

30 септември 2025, 11:02
Дж. К. Роулинг критикува остро "невежата" Ема Уотсън
Източник: Getty Images

Д ж. К. Роулинг отправи остър отговор към Ема Уотсън, след като актрисата от емблематичните филмите за Хари Потър наскоро говори за връзката им и публичния им спор по въпроса за половата идентичност. Миналата седмица Уотсън заяви, че все още обича Роулинг и отказва да я „отхвърли“ въпреки различията им по темата, предаде ВВС

В понеделник, 29 септември, писателката отговори, като каза, че собствените ѝ чувства към „бившата си приятелка“ са се влошили, след като Уотсън, според нея, публично е „наляла бензин в огъня“ на дебата в момент, когато заплахите срещу Роулинг били на върха си.

В публикация в социалната мрежа X Роулинг написа: „Както други хора, които никога не са изпитали живота на възрастен без подкрепата на богатство и слава, Ема има толкова малко опит с реалния живот, че e невежа за това колко е невежа.“

Ема Уотсън, на 35 години, изигра ролята на Хърмаяни Грейнджър в осемте филма, базирани на книгите на Роулинг, между 2001 и 2011 година. Тя и Даниел Радклиф бяха сред звездите, които се дистанцираха от Роулинг, когато писателката предизвика спор, изказвайки се срещу трансактивизма, който според нея подкопава концепцията за биологичния пол. Роулинг беше обвинена в трансфобия, което тя отрече, заявявайки, че е загрижена за въздействието върху жените в пространства, предназначени само за един пол.

В интервю миналата седмица Уотсън каза: „Най-голямото ми желание е хората, които не са съгласни с мнението ми, да ме обичат, и се надявам, че аз също мога да продължа да обичам хора, с които не споделям едно и също мнение.“

В новата си публикация в понеделник Роулинг написа: „Не очаквам вечно съгласие от който и да е актьор, играл някога герой, който съм създала. Идеята е толкова абсурдна, колкото да проверявам с шефа си от времето, когато бях на двадесет и една, какви мнения трябва да имам днес.“ Тя обаче добави, че ѝ било „трудно да се отърси от определена защитническа нагласа“ след като познава някого от 10-годишна възраст.

„До съвсем скоро не можех да се отърва от спомена за деца, които трябваше да бъдат нежно насърчавани да преминат през диалозите си в голямо и страшно филмово студио“, сподели тя.

Писателката отбеляза, че „повратният момент“ в чувствата ѝ настъпил през 2022 година, когато Уотсън изглежда отправила лека подигравка към Роулинг на сцената на наградите БАФТА. Водещата Ребел Уилсън представила Уотсън, казвайки: „Тя с гордост се нарича феминистка, но всички знаем, че е вещица.“ Уотсън отговорила, че е „тук за ВСИЧКИ вещици“, което беше широко интерпретирано като израз на подкрепа за транс общността. Мнозина смятат, че след това тя е промълвила „с изключение на една“, макар че не е ясно и е възможно да е казала „между другото“.

Роулинг сподели, че този момент имал „постскрипт, който наранил много повече от самата реч“. Уотсън изпратила бележка, въпреки че имала телефонния номер на писателката. В бележката имало само един ред: „Много съжалявам за това, през което преминаваш“, разказа Роулинг.

„Това беше в момент, когато заплахите за смърт, изнасилване и изтезания срещу мен бяха на върха си, когато мерките за личната ми сигурност трябваше значително да бъдат затегнати и постоянно се притеснявах за безопасността на семейството си“, каза авторката. „Ема току-що беше публично наляла още бензин в огъня, но смяташе, че едноредов израз на загриженост от нейна страна ще ме увери в нейната симпатия и доброта.“

Роулинг продължи, като намекна, че Уотсън „никога няма да има нужда“ да използва типовете пространства за един пол, като съблекални и обществени тоалетни, за чиято защита тя се бори, противопоставяйки се на достъпа на транс хора до тях.

„Не бях мултимилионер на четиринадесет години. Живеех в бедност, докато пишех книгата, която направи Ема известна“, добави тя. „Затова от собствения си житейски опит разбирам какво означава за жени и момичета без нейните привилегии това унищожаване на женските права, в което Ема участва с такъв ентусиазъм.“

Писателката също отбеляза, че последните изявления на Уотсън за любов към нея бележат „промяна в подхода, която подозирам, че е приела, защото е забелязала, че пълното осъждане на мен вече не е толкова модерно, колкото беше“.

Роулинг завърши: „Възрастните не могат да очакват да се сближават с активистко движение, което редовно призовава за убийството на приятел, а след това да претендират за правото си на любовта на този приятел, сякаш той всъщност е тяхната майка. Ема има пълното право да не е съгласна с мен и дори да обсъжда публично чувствата си към мен – но аз имам същото право и най-накрая реших да го упражня.“

BBC News се свърза с представителите на Уотсън за коментар.

През 2020 година Уотсън беше една от няколкото звезди от филмите за Хари Потър, които се изказаха срещу възгледите на Роулинг. Тогава тя публикува в социалните мрежи: „Транс хората са това, което казват, че са, и заслужават да живеят живота си, без постоянно да бъдат разпитвани или да им се казва, че не са това, което твърдят, че са.“

В интервюто от миналата седмица Уотсън заяви, че предишната ѝ връзка с Роулинг ѝ позволява все още да „цени Джо“. Актрисата също похвали Роулинг за „добротата и насърчителните думи“, които й е давала, докато е растяла, както и за възможността да изиграе герой като Хърмаяни. „Просто няма свят, в който бих могла да я отхвърля или да отхвърля това за каквото и да било“, каза Уотсън. „Това трябва да остане вярно. То е вярно. Не знам какво друго да направя, освен да държа тези две привидно несъвместими неща заедно едновременно и просто да се надявам, че един ден може би ще се разрешат или съединят, или пък да приема, че може би никога няма да стане, но и двете все пак могат да бъдат верни.“

Източник: BBC    
Дж К Роулинг Ема Уотсън Хари Потър Полова идентичност Транс права Публичен спор Женски права Знаменитости Хърмаяни Грейнджър Социални мрежи
