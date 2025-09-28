"Финалът е изстрадан с много труд и лишения": Вълнение и напрежение преди сблъсъка България – Италия

Легендата Цветана Божурина за финала на Световното по волейбол: България може да надделее над Италия и да спечели златото

Х иляди фенове на България и Италия следят с нетърпение развръзката на Световното първенство по волейбол, като очакванията за напрегнат и оспорван двубой нарастват с всяка изминала минута преди началото на мача.

Страстта към волейбола обединява хора от всички краища на страната. Особено впечатляващо е във Враца, където местните жители се подготвят да подкрепят националния отбор за световната титла с „закуска за шампиони“.

Местният обичай включва мекици, филийки, боза и айрян – вкусна комбинация, с която феновете посрещат големия ден. Но не само храната е повод за вдъхновение. Сред присъстващите са и врачанските мажоретки, които с ентусиазъм се включват в подкрепата на отбора.

„Вярваме, че здравата нация има по-малко нужда от лечение, а спортът е ключът към това“, споделиха организаторите. Те подчертаха, че днешното събитие е не само за спорт, но и за насърчаване на здравословния начин на живот и инвестиции в спортна инфраструктура.

Сред присъстващите бе и Веселин Василев, който сподели трогателен спомен - точно преди десет години, докато семейството му посрещало раждането на сина му Део, той бил в залата, подкрепяйки националния отбор по време на Европейското първенство. „Днес им пожелаваме успех, но независимо от резултата, за нас те са нашите шампиони“, каза той.

Настроението във Враца е празнично и вдъхновяващо, а местните се надяват закуската за шампиони да донесе късмет на националите в последната фаза на Световното първенство.

Какви са настроенията на родна земя преди финала

Белоградчик днес живее с вълнението около финала на националния волейболен отбор на България. Родният град на един от състезателите – Венислав Антов, изпраща своята подкрепа, а неговият първи треньор Красен Христов си спомня за първите стъпки на бъдещия национал.

„Направо съм възхитен от момчетата. Те заслужават напълно този успех с всеотдайния труд, който полагат години наред. Цяла България стои зад тях, а това е още по-радостно“, каза Христов в ефира на „Събуди се” .

Антов в момента не е сред титулярите, но според треньора му може да се окаже решаващ фактор в днешния финал. „Само съжалявам, че Вени не играе в основния състав. Но ако се наложи, ще помогне, както направи Татаров в предишен мач“, добави той.

Спортната зала в Белоградчик е мястото, където Венислав Антов прави първите си крачки във волейбола. Тогава е по-нисък и скромен, но бързо показва, че притежава хъс и талант. „Още като започна да тренира с по-големите, се виждаше, че има спортни данни. С него по-лесно се работеше. Честно казано, не съм очаквал да стигне това ниво, но съм много горд“, призна Христов.

Той даде и съвети на национала ни: „Да е готов да влиза в игра, когато се наложи, и да даде всичко от себе си. Да не се притеснява – резултатът ще дойде. Той проби с много труд, желание и амбиция“.

Според специалиста, работил в „Левски”, Венислав е „най-трудолюбивото момче в отбора“. Днес в Белоградчик и целия Северозапад се надяват именно това негово качество да помогне на България да покори световния връх.

Часове преди историческия финал, емоциите в домовете на роднините на играчите са огромни. Сред тях е и бившият волейболист и дългогодишен треньор на женския отбор на „Левски” (София) Петър Шопов. Той е вуйчо на двама от националите - Александър и Симеон Николови.

„Определено заспиването беше трудно. Легнахме си, само за да можем да станем навреме и да гледаме финала. Вълнението е огромно“, призна Шопов.

Той сподели, че поддържа връзка с племенниците си, но се старае да не ги натоварва излишно с разговори преди големия мач. „Писах им по две-три изречения, за да ги поздравя. Те трябва да почиват и да бъдат концентрирани“, твърди Шопов.

Според треньора пътят на Александър и Симеон към волейбола е бил естествен. „Те са родени и израснали в залата. Били са по тренировки в различни държави – Франция, Италия, Турция. Просто нямаше как да избягат от този спорт. Майка им се е съмнявала дали ще имат достатъчно талант, но изборът беше предопределен“, категоричен е братът на майка им Мая.

Тази ранна среда, смята Шопов, е дала на младите национали и психологическа устойчивост, която впечатлява днес. „Всички са изненадани колко стабилни са психически. Подкрепата от майка им, която също е била на високо ниво във волейбола, е безценна“, казва бившият състезател.

Шопов не скрива, че цената на големия спорт е висока. „Животът на волейболиста е лишения. Ставаш, ядеш, тренираш, пак тренираш. Няма дискотеки, няма нормално свободно време. Обикновеният човек вижда само медалите, но не и болката от травмите. Затова казвам – този финал е изстрадан“.

По думите му между двамата братя не е имало болезнена конкуренция, а по-скоро здрава амбиция. „И двамата още от малки бяха убедени, че ще станат големи волейболисти“, признава Шопов.

„Ако не бях вуйчо на Алекс и Мони, щях да заложа на Италия“, казва с усмивка Шопов и добавя: „Но това е едно много странно първенство, пълно с изненади. С малко късмет можем да обърнем мача и да поднесем още една сензация“.

В студиото на „Събуди се“ гостува Димитър Златанов – първият българин във Волейболната зала на славата, олимпийски и световен вицешампион, обявен за нападател №1 в света през 1970 г.

„Аз смятам, че сме 50 на 50“, започна той, коментирайки шансовете на България срещу Италия. „Не залагам на Италия, защото това е един мач, който е еднакъв и за двата отбора. Който успее да реализира своите способности, ще победи. Това не значи, че нашите момчета трябва да излизат с предопределено мнение. Просто трябва да отиват и да играят, както досега“.

За силата на съперника Златанов каза: „От моя гледна точка и като дългогодишен треньор, виждам, че те имат по-голям опит и по-голяма рутина в такива мачове. В италианското първенство срещите за титлата са на световно ниво. От тази гледна точка имат повече опит“.

Според него фактът, че българският треньор Джанлоренцо Бленджини е италианец, може да е наш коз: „Това ще бъде плюс, защото той познава добре тези състезатели, бил е треньор на някои от тях. Би следвало да знае техните по-слаби страни и да ги каже на нашите момчета, за да ги използват в играта“.

На въпроса как би мотивирал отбора, ако беше треньор, той бе категоричен:

„Бих им казал, че излизаме равен със равен. Трябва да играем това, което можем. Не трябва да се притесняваме. Тактическите варианти трябва да се реализират по най-добрия начин, защото играта е комплексна и няма да се реши с една-две атаки, а с много игрови ситуации.“

Златанов не скри и наблюденията си върху младия състав:

„Проблемите може би са в младостта, която още няма тази рутина на това ниво. От друга страна младостта е факторът, в който няма спиране – те тръгват и играят напористо, с голямо желание. Това трябва да се използва“.

За пътя на отбора до финала той призна:

„Предполагах, че ще влязат в четворката. В потока, в който бяхме, имаше възможност да се реализира – и те го направиха. Сега е дошло време да надградят това, което аз на времето не можах. Аз стигнах дотук, пък те нека да се качат отгоре“.

Златанов отдаде специални благодарности на треньора и федерацията: „Заслугата е на Джанлоренцо Бленджини – той вярва в тези момчета и вижда голям потенциал. Също и на Българската федерация, която създаде условия, защото без условия и без финансиране не може да се върши работа на световно ниво. Комплексът в Самоков стана техен дом, там ще се готвят до Олимпиадата в Лос Анджелис“.

Той говори и за възможния „ренесанс“ на българския волейбол: „Това е нова страница в историята на волейбола. Те ще трябва да покажат и да реализират това, което могат. Страницата се отваря лист по лист – Европейско, Световно, Олимпиада. Те ще бъдат лицето на българския волейбол“.

Tой отправи предупреждение към младия тим: „Трябва да се пазят от главозамайване. Ако някой си каже „постигнах всичко и повече не ме интересува“, това ще е голямата грешка. "Треньорите трябва да управляват правилно психологията им и развитието им като характери“.

Финалът на Световното първенство по волейбол между България и Италия ще се излъчва от 13:30 часа на голям екран в редица населени места в страната по инициатива на Министерството на младежта и спорта (ММС) и на местната власт.

Днес тимът на Джанлоренцо Бленджини има възможност да спечели ценния трофей, което би било най-големият успех в историята на спорта и за колективните спортове у нас изобщо.

Гражданите и гостите на София също ще могат да гледат заедно на живо на площад „Св. Александър Невски", съобщиха от Столичната община. Срещата ще може да се наблюдава и на столичния стадион „Юнак“

По инициатива на ММС мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.

В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации: Пловдив при фонтана пред Общината, Бургас – пред Общината, Русе – видеостената на Община Русе, Велико Търново – парк „Марно поле“.

Общината в Перник също организира гледане на живо на финала в спортната зала „Борис Гюдеров“, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Световното първенство по волейбол ще се излъчва на голям екран в спортен комплекс "Самоков" в планинския град от 13:30 часа, съобщиха от Община Самоков.

Финалът ще бъде излъчван на голям екран в скейтпарка в "Св. Георги" в Добрич.

В Сандански срещата ще бъде излъчвана в Спортна зала, в Търговище до сградата на Образцово народно читалище (ОНЧ) „Напредък 1864“, в Пазарджик - парк "Стадиона", във Видин в спортната зала “Фестивална”, в Стара Загора - на улицата пред операта, Смолян - Спортна зала ,, Величко Чолаков", Плевен - площад "Възраждане" и др.

Нова Броудкастинг Груп ще направи съпричастни българските зрители към тази паметна среща от 13:30 ч. по NOVA. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Двубоят ще се предава и по MAX Sport 2.