Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Е дин от най-коментираните участници в „Игри на волята“ 7 - Лъчезар, гостува в „След Игрите“, където разкри пикантни подробности за пътя до дипломата по дентална медицина и за лавината от дръзки съобщения, които получава след шоуто. Харизматичният зъболекар вече е запълнил работния си график за месеци напред, а феновете не спират да го обсъждат.

Младият дентален лекар коментира трудния път на медицинското образование в България, заявявайки: „По-малко хора успяват да влязат в „Игри на волята“, отколкото да завършат дентална медицина“. Според него това доказва, че дипломата за лекар е плод на сериозни усилия и лишения, а не на „купуване“, както често се спекулира в публичното пространство. Той обаче споделя, че е чувал за такива случай и разказва подробности в епизода на “След Игрите”.

Въпреки че е дентален специалист, Лъчезар призна, че не одобрява модата по избелване на зъби. По думите му този „бърз ефект“ често крие рискове за здравето на емайла и вместо да прави усмивката по-красива в дългосрочен план, може да доведе до чувствителност и проблеми.

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто. Пред водещата Ваня Запрянова той разкрива дали е получавал неприлични съобщение от фенове.

Успява ли Лъчезар да се възстанови от контузията си в предаването? Как се справя с вниманието на феновете и има ли човек до него?

