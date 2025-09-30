Любопитно

Купуват ли си дипломи лекарите? Говори Лъчезар от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто

30 септември 2025, 11:03
Е дин от най-коментираните участници в „Игри на волята“ 7 - Лъчезар, гостува в „След Игрите“, където разкри пикантни подробности за пътя до дипломата по дентална медицина и за лавината от дръзки съобщения, които получава след шоуто. Харизматичният зъболекар вече е запълнил работния си график за месеци напред, а феновете не спират да го обсъждат.

Младият дентален лекар коментира трудния път на медицинското образование в България, заявявайки: „По-малко хора успяват да влязат в „Игри на волята“, отколкото да завършат дентална медицина“. Според него това доказва, че дипломата за лекар е плод на сериозни усилия и лишения, а не на „купуване“, както често се спекулира в публичното пространство. Той обаче споделя, че е чувал за такива случай и разказва подробности в епизода на “След Игрите”.

Въпреки че е дентален специалист, Лъчезар призна, че не одобрява модата по избелване на зъби. По думите му този „бърз ефект“ често крие рискове за здравето на емайла и вместо да прави усмивката по-красива в дългосрочен план, може да доведе до чувствителност и проблеми.

Освен професионалната страна, Лъчезар признава и за по-лични моменти от живота след участието си в шоуто. Пред водещата Ваня Запрянова той разкрива дали е получавал неприлични съобщение от фенове.

Успява ли Лъчезар да се възстанови от контузията си в предаването? Как се справя с вниманието на феновете и има ли човек до него?

Източник: „След Игрите“ подкаст    
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

