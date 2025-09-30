Любопитно

Филмът за Иво Димчев грабна голямата награда на кинофестивал в Белград

Само за един месец филмът обра овациите и големите награди на два големи фестивала, този в Сараево и този в Белград

30 септември 2025, 11:28
Филмът за Иво Димчев грабна голямата награда на кинофестивал в Белград
Източник: Личен архив

В чера документалния филм за Иво Димчев “В ада с Иво” грабна голямата награда на фестивала Dok'n'Ritam в Белград.

Само за един месец филмът обра овациите и големите награди на два големи фестивала, този в Сараево и този в Белград. До края на годината филмът ще бъде показан и ще се бори за награди на още близо 20 международни фестивала из цяла Европа, Щатите, Аржентина и дори в Сингапур.

Източник: Личен архив

В България трите прожекции на “В ада с Иво”  в рамките на фестивала София ДокуМентал се разпродадоха за часове. Поради огромния интерес организаторите предвиждат четвърта прожекция. За тези, които не успеят да гледат филма в София все още могат да видят и да преживеят изкуството на Иво Димчев на 4-ти октомври в Зала 1 на НДК.

Източник: Личен архив

Преди и след концерта почитателите на Иво дори ще могат да си купят новият му албум и новата му книга "ОФ20", съдържаща текстове и снимки от всички спектакли създадени от Димчев от 2005 до 2025 и разбира се с автограф лично от артиста.

Няколко от безумните му картини също ще бъдат продадени на търг по време на концерта! Очевидно на 4-ти октомври Иво е подготвил за всеки по нещо и няма да остане зрител, който да си тръгне с празни ръце! 

Билети за юбилейното шоу все още могат да намерят в ивентим, Грабо и Тикет.бг. 

Иво Димчев В ада с Иво Документален филм Филмови фестивали Награди НДК Концерт
