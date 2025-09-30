Министър Гуцанов посреща на летище "Васил Левски" параолимпиеца Ружди Ружди

М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще посрещне на летище „Васил Левски“ днес световния шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди. Това съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г. За българския параолимпиец това е шеста световна титла. Той два пъти е бил и параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли, отбелязват от Министерството на труда и социалното министерство.

Повод за гордост! Ружди Ружди спечели шестата си световна титла 🥇

Политиката, насочена към интеграцията и социализацията на хората с увреждания, включително чрез спорт, е приоритет за министър Гуцанов, подчертават от социалното министерство. Оттам добавят, че постиженията на параолимпийците са ценни за страната ни и са доказателство, че хората с увреждания имат своите способности, с които могат да бъдат полезни на себе си и на обществото и трябва да бъдат подкрепяни за тяхното развитие, а успехите им популяризирани.

Българският отбор се прибира от Световното първенство за параолимпийци в Делхи, Индия, в 14.45 ч. на с полет от Истанбул, на терминал 2.