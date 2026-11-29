Д вама от пострадалите привърженици на футболния клуб „Левски“ се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан“. Летателната машина пристигна тази нощ на летище „Васил Левски“ в София.
Двамата са настанени във Военномедицинската академия (ВМА). Те са без опасност за живота, съобщава NOVA.
Трима фенове на „Левски“ остават в болница в Марсилия, „Спартан“ е готов да ги прибере
Трети пострадал остава в болница в Марсилия, тъй като здравословното му състояние не позволява транспортирането му със самолет. Възможно е да се наложи да бъде опериран. Засега няма яснота кога ще може да бъде върнат в България.
Инцидентът стана преди футболния мач между „Левски“ и „Олимпик“ Марсилия, когато група маскирани привърженици на френския отбор нападна български фенове. По първоначална информация в атаката са участвали между 200 и 300 души, въоръжени с бухалки, пръти и сигнални ракети. Нападението е извършено в района на стадион „Велодром“, малко преди началото на срещата.
„Спартан“ лети до Марсилия, за да прибере пострадалите фенове на „Левски“
При сблъсъците бяха ранени 11 български граждани. Случаят предизвика реакция и на дипломатическо ниво, като българският премиер Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон във връзка с нападението и сигурността на българските граждани във Франция.