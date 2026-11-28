Бурното море скъса котвата на 274-метровия танкер „Кайрос“, който се е преместил до скалите край Созопол.

Танкерът, ударен от дрон и изоставен от турски влекач, беше преместен до Бургас през декември миналата година, но сега отново е безконтролен.

В община Царево е активиран BG-ALERT заради вълни до 4 метра и пориви на вятъра до 115 км/ч.

Има ли теч от танкера "Кайрос"? "Морска администрация" започва проверка

Бурното море и вълни от над 5 бала в събота вечер скъсаха котвата на танкера "Кайрос", който беше закотвен от миналия декември до Бургас.

Плавателният съд вече се намира до скалите на Созопол край "Буджака", пише NOVA .

Танкерът от сенчестия флот беше ударен от дрон и изоставен от турски влекач. Така той се озова край бреговете на Ахтопол, където престоя 10 дни.

На 15 декември миналата година беше преместен със сложна операция на буксир до Бургас.

274-метровият танкер е безконтролен и не е ясно дали силната морска буря в събота вечер няма да го изтласка отново на юг.

Припомняме, че по-рано днес активираха BG-ALERT в Община Царево.

Предупреждението е за влошена метеорологична обстановка с морски вълни до 4 метра и вятър с пориви до 115 км/ч.