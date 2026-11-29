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1062 машини са на терен за обработка на пътните настилки към 6:00 ч.

Въведени са ограничения за камиони над 12 тона по участъци от АМ „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

Пътят Варна – Добрич остава затворен, а през Котленския проход не се пропускат автомобили.

В 16 области е в сила оранжев код за значителни снеговалежи.

В Североизточна България се очакват силен вятър и вълнение на морето до 5–6 бала.

Снеговалежи и силен вятър усложняват пътната обстановка в страната. 1062 машини са на терен към 6:00 ч. тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В по-голямата част от страната вали сняг, а на места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Температурите са предимно отрицателни, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки.

Обстановката по пътищата остава силно усложнена. В много области на Западна и Централна България се очаква снеговалежите да продължат до ранния следобед. В Източна България прогнозата е за дъжд, на места примесен със сняг. Заради ниските температури там също има опасност от заледявания.

Поради усложнената метеорологична обстановка са въведени временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица участъци от автомагистралите и републиканската пътна мрежа. Мерките обхващат и планински проходи в Стара планина и Родопите. По отделни пътни направления и проходи е ограничено движението на всички превозни средства.

На всички участъци от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ на територията на Софийска област е забранено движението на камиони над 12 тона. Ограничението важи и за участъка от АМ „Струма“ в област Перник.

Затворен за движение остава пътят Варна – Добрич. Ограничено е движението на всички превозни средства през Котленския проход, както и по отделни участъци от пътната мрежа в областите Русе, Силистра и Шумен.

В област Враца има снегонавявания. В района на Краводер временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили заради аварирали камиони.

Временно е ограничено и преминаването на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат – Батак.

От АПИ съветват шофьорите да избягват пътувания, освен ако те не са абсолютно необходими. Водачите, които все пак тръгват на път, трябва да се уверят, че автомобилите им са подготвени за зимни условия и разполагат с достатъчно гориво.

От пътната агенция призовават шофьорите да не предприемат рискови маневри и да не възпрепятстват работата на снегопочистващата техника. Препоръчва се използването на навигационни приложения, в които са отразени повечето участъци с ограничения, колони от автомобили и евентуални препятствия на пътя.

Актуална информация за пътната обстановка и състоянието на републиканската пътна мрежа може да бъде получена на сайта на АПИ и на телефон 0700 130 20, който е достъпен денонощно.

Оранжев код за снеговалежи в 16 области

Оранжев код за значителни снеговалежи е обявен днес в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен, временно бурен североизточен вятър с пориви до 20–24 м/с.

Очаква се вълнението на морето да достигне 4–5 бала, а извън заливите – 5–6 бала.

Актуална информация за състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа за пътната обстановка можете да получите на https://traffic.api.bg/ и на телефон 0700 130 20 по всяко време на денонощието.