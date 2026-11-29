У чени откриха изненадващи доказателства, че следващата ледникова епоха на Земята може би вече е започнала, но е била спряна от глобалното затопляне. Изследвайки древни растения, запазени под ледената шапка Барнс в Канадска Арктика, изследователите установили, че останките от масивен леден щит отново са започнали да се разширяват преди около 2000 години, сигнализирайки за възможното начало на нов ледников период. Но до 60-те години на XX в. покачващите се температури са обърнали този растеж, карайки леда вместо това да се свива, пише Science Daily.

Глобалното затопляне може да е спряло ледникова епоха

Преди около 2000 години останките от масивен леден щит в Канадска Арктика отново са започнали да се разширяват. Според новото изследване това бавно натрупване на лед може да е белязало началото на следващия ледников период на Земята, обикновено наричан ледникова епоха. Но се е случило нещо неочаквано. До 60-те години на XX в. покачващите се летни температури са обърнали тенденцията, карайки леда да отстъпва вместо да расте.

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Констатациите сочат, че глобалното затопляне може да е прекъснало нова ледникова епоха, която вече е била в ход, променяйки из основи естествен климатичен цикъл, който е оформял Земята в продължение на милиони години.

„Тя тъкмо започваше, всичко беше нормално, следващото заледяване предстоеше да се случи и въпреки това спря. Това е много силен пример за това как сме разтърсили системата“, казва Николас Йънг, геохимик в Земната обсерватория Ламонт-Дохърти към Колумбийското климатично училище.

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В проучване, публикувано в списание Science, Йънг и колегата му геохимик от Ламонт Йорг Шефер, заедно със своите сътрудници, изследват историята на Лаврентийския леден щит. Тази огромна ледена маса е покривала голяма част от Канада и северните части на САЩ преди приблизително 95 000 до 20 000 години.

В най-големия си обхват Лаврентийският леден щит се е простирал от север от Северния полярен кръг чак на юг до Илинойс. На някои места ледът му е бил дебел повече от три километра. Въпреки че по-голямата част от този огромен леден щит е изчезнала със затоплянето на климата, едно оцеляло парче остава.

Известен като ледената шапка Барнс, този древен остатък се намира в централната част на остров Бафинова земя в Нунавут, Канада, и покрива площ приблизително с размерите на щата Делауеър. „Хората винаги казват, че той е изчезнал, но това не е вярно“, казва Йънг.

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Учените вече знаеха, че Лаврентийският леден щит многократно е нараствал и отстъпвал през приблизително 2,6-те милиона години, откакто в Северна Америка е започнало мащабно континентално заледяване. Това, което оставаше неясно, беше дали леденият щит някога е ставал по-малък, отколкото е днес, преди да започне да се разширява отново.

Отговорът на този въпрос би могъл да разкрие дали нов цикъл на заледяване е започнал много по-скоро, отколкото учените са смятали досега.

(Бележка относно терминологията: Технически ние все още живеем в ледникова епоха, Къснокайнозойската ледникова епоха, която е започнала преди около 34 милиона години. В рамките на нея по-студените ледникови периоди се редуват с по-топли междуледникови периоди, включително този, в който живеем сега. Това, което хората обикновено наричат „ледникова епоха“, всъщност е ледников период. Последният ледников период е приключил преди около 11 700 години.)

Древни растения, запазени под леда, пазят уликите

Сглобяването на историята на един леден щит е особено предизвикателно, когато изследователите търсят доказателства за най-малкия му обхват и най-ранните етапи на повторното му нарастване. Докато ледниците настъпват, те често остъргват земната повърхност, унищожавайки геоложките следи, които биха могли да разкрият къде и кога ледът за първи път е започнал да се разпространява.

Ледената шапка Барнс обаче предлага необичайна възможност за изследване на тази история.

За разлика от повечето ледници, тя е замръзнала директно към основната скала под нея и не се плъзга по ландшафта. В резултат на това растенията, които някога са растели в райони, по-късно покрити от разширяващия се лед, могат да останат запазени на място в продължение на хиляди години.

Откакто ледената шапка Барнс започва да отстъпва през 1960 г., погребаната преди това растителност постепенно се показва изпод топящия се лед. Изследователите могат да съберат тези древни растителни останки и да определят кога са били живи чрез радиовъглеродно датиране.

Тази техника измерва въглерод-14 – безвредна радиоактивна форма на въглерода, която живите организми абсорбират от атмосферата. След като даден организъм умре, неговият въглерод-14 започва да се разпада с предвидима скорост. Измервайки какво количество е останало, учените могат да преценят кога растението е спряло да расте и е било погребано под леда.

Тези дати предоставят запис за това кога настъпващият ледник е покрил различни части от ландшафта.

„Ако направите това достатъчно пъти, всъщност можете да разработите хронология на това как леденият ръб систематично настъпва върху растенията. Всъщност проследявате разширяването на този леден ръб“, казва Йънг.

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Следващата ледникова епоха на Земята може би е започнала преди 2000 години

Изследователският екип е изследвал древната растителност, разкрита от отстъпващата ледена шапка Барнс, заедно с растителни останки, оголени под по-малки ледени шапки, които наскоро са се стопили в околния регион.

Взети заедно, тези проби позволили на учените да реконструират хиляди години ледникови промени. Техните резултати показват, че Лаврентийският леден щит е достигнал най-малкия си обхват преди приблизително 3000 години. След това, преди около 2000 години, температурите са станали достатъчно ниски, за да може останалият лед да започне да се разширява отново.

Йънг и колегите му твърдят, че този възобновен растеж трябва да бъде признат за начало на следващия ледников период на Земята.

Тази интерпретация се различава от предишни изследвания, базирани на климатични модели, които като цяло предполагаха, че следващото заледяване няма да започне в продължение на хиляди или дори десетки хиляди години.

Разминаването отчасти се свежда до начина, по който учените дефинират началото на ледников период. Вместо да чака огромните ледени щитове да се разпрострат по континентите, екипът на Йънг предлага първото устойчиво разширяване на съществуващ леден щит да бележи началната точка.

Според тази дефиниция следващото заледяване вече е било започнало много преди съвременните учени да го разпознаят.

Откритието хвърля нова светлина и върху спорен научен дебат от 70-те години на XX век, когато някои изследователи на климата предположиха, че може би наближава нова ледникова епоха. „Тя наистина се е случвала. Това е много силен пример за това как сме разтърсили системата“, казва Йънг.

Това ранно разширяване обаче не би довело до незабавна или драматична трансформация на планетата. Според Йънг щяха да са необходими хиляди години, за да стане захлаждането забележимо, и приблизително 30 000 години, за да може Лаврентийският леден щит да възвърне огромните си континентални размери.

Процесът е бил едва в най-ранните си етапи, когато затоплящият се климат го е спрял.

Глобалното затопляне е обърнало растежа на ледения щит

До 60-те години на XX в. условията са се променили достатъчно, така че ледената шапка Барнс е губела повече лед през лятото, отколкото е могла да възстанови чрез зимните снеговалежи. Вместо да продължи да се разширява, древният лед е започнал да се свива.

Според интерпретацията на изследователите този обрат на практика е сложил край на развиващия се ледников период, преди той да успее да прерасне в пълномащабна ледникова епоха.

Последиците може да се простират далеч отвъд настоящето. Моделите, прогнозиращи бъдещето на ледената шапка Барнс, показват, че тя може да изчезне напълно в рамките на следващите няколко века. „Това ще бъдат истинските последни останки от Лаврентийския щит, които ще изчезнат завинаги“, казва Йънг.

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Загубата на древна ледена шапка може да промени бъдещите ледникови епохи

Изчезването на ледената шапка Барнс може да има последици и за начина, по който се развиват бъдещите ледникови периоди.

В миналото Лаврентийският леден щит е осигурявал отправна точка за възобновено заледяване всеки път, когато климатът на Земята се е охлаждал достатъчно. Тъй като голямата съществуваща ледена маса помага за създаването на условия, благоприятни за по-нататъшно натрупване на лед, тя може да задейства подсилващи процеси, които позволяват на ледниците да се разширяват.

Учените описват този вид процес като положителна обратна връзка. В този случай съществуващият лед помага за насърчаване на растежа на допълнителен лед, позволявайки на ледения щит да става все по-обширен, докато температурите остават ниски.

Без последния оцелял остатък от Лаврентийския щит един бъдещ ледников период може да се развие по различен начин.

Изследователите все още не могат да определят кога би могло да започне друго заледяване при атмосферни условия, повлияни от повишените концентрации на парникови газове. Ако в крайна сметка отново започнат да се образуват огромни континентални ледени щитове, те може да се наложи да се развиват без древния лед, който преди това е помагал за поставяне на началото на техния растеж.

Констатациите сочат, че глобалното затопляне е направило повече от това да топи ледници и да свива съществуващите ледени щитове. То може да е прекъснало ледников цикъл, който вече е започвал, като същевременно е премахнало елемент, който е помагал за поддържането на циклите на ледниковите епохи в Северна Америка в продължение на милиони години.

„Това, което е било изключително естествено и предвидимо явление, сега го няма“, казва Йънг.