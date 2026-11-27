П о първоначални данни на френските болнични и полицейски власти при инцидентите преди футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“ са пострадали 11 български граждани, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР). Информацията е разпространена във връзка с постъпилите сигнали и въпросите относно консулското съдействие след инцидентите в Марсилия.

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Шестима от пострадалите са транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. По последна информация на ведомството няма данни за тежко пострадали български граждани, а състоянието на потърсилите медицинска помощ продължава да се проследява.

Консулско съдействие и състояние на настанените в болница

Генералното консулство на България в Лион следи случая от самото начало и поддържа контакт с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон са постъпили обаждания и сигнали от пострадали български граждани и техни близки, на които е оказано съдействие според конкретния случай и наличната информация.

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След получаване на официална информация по-рано днес, че в болница в Марсилия все още има български граждани, представител на консулската служба е заминал за града, за да ги посети и да се запознае с актуалното им състояние. След срещи и разговори с българските граждани и с лекуващите лекари е потвърдено, че всички настанени в лечебното заведение са в стабилно състояние и без опасност за живота. Направени са всички необходими изследвания, като част от пациентите остават за наблюдение.

Действия на място и позиция на МВнР

В Марсилия на място са също почетният консул на България в града и полицейското аташе на България в Париж. Обсъжда се и прибирането на пострадалите в България, като МВнР и консулската служба са в контакт с тях за оказване на съдействие в рамките на правомощията си.

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От МВнР категорично осъдиха нападенията срещу български граждани в Марсилия, като определиха насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност като недопустими и настояха френските власти да изяснят напълно обстоятелствата и да подведат под отговорност извършителите. Футболният мач между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“ се игра в четвъртък вечерта и беше съпроводен с агресия срещу българските привърженици.