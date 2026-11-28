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Проходът Петрохан остава отворен при зимни условия, като пет машини почистват и опесъчават пътя.

ГДПБЗН призовава да се пътува само при крайна необходимост заради очакваните значителни валежи.

Движението през Троянския проход е ограничено за камиони над 12 тона заради обилен снеговалеж.

Проходът Петрохан е проходим при зимни условия, пет специализирани машини почистват и опесъчават пътното платно, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

От сутринта на прохода вали сняг, а температурата е минус два градуса. Снежната покривка е между 5 и 10 сантиметра. Четири снегорина и един товарач участват в почистването и обработването на пътя.

Сняг натрупа на прохода "Петрохан"

От пътното управление напомнят на водачите да шофират с повишено внимание, със скорост, съобразена с пътните условия, както и да пътуват с автомобили, подготвени за движение през зимата.

Сняг скова "Петрохан", проходим ли е проходът

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към Министерството на вътрешните работи съветва да се пътува само ако това е крайно наложително, със заредени автомобили и по главни пътища във връзка с предупрежденията за значителни валежи в части от страната.

От 11:00 ч. движението през Троянския проход е ограничено за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона заради обилен снеговалеж, съобщи директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Ловеч, инж. Георги Генов.

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