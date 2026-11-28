Руските сили нанесоха удар по критична инфраструктура в Киев, като са възможни прекъсвания на тока и водоснабдяването.

Украинската армия съобщи за удари по нефтопреработвателен завод в Ростовска област и два обекта от нефтената инфраструктура в Самарска област и Башкортостан.

Руското Министерство на отбраната съобщи за поразени подстанция, топлоелектрическа централа и кораб с военен товар в Черно море.

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Руските сили нанесоха днес удар по обект от критичната инфраструктура в Киев, като са възможни прекъсвания на електро- и водоснабдяването, предаде „Укринформ“, като се позова на публикация в Телеграм на кмета на украинската столица Виталий Кличко.

„В Киев е поразен обект от критичната инфраструктура. Специалистите оперативно установяват степента на нанесените щети. В някои райони на града са възможни прекъсвания на електро- и водоснабдяването“, написа Кличко.

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Руските сили нанесоха удари по подстанция в Киев и топлоелектрическа централа в Киевска област, съобщи от своя страна руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Министерството добави, че руските сили са поразили и кораб, превозващ военен товар в Черно море.

Украинските въоръжени сили нанесоха удари по руско нефтопреработвателно предприятие в Ростовска област и по още два обекта от нефтената инфраструктура в Самарска област и Башкортостан, съобщи украинското Министерство на отбраната.

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Нефтопреработвателният завод в Новошахтинск е бил поразен за втори път през последните пет дни, написа министерството в публикация в Телеграм.

В публикацията се добавя, че украинските войски са нанесли удари и по станция за транспортиране, съхранение и смесване на суров петрол в Самарска област, както и по ключова помпено-разпределителна станция на нефтопровод в Башкортостан.