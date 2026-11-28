- Руските сили нанесоха удар по критична инфраструктура в Киев, като са възможни прекъсвания на тока и водоснабдяването.
- Украинската армия съобщи за удари по нефтопреработвателен завод в Ростовска област и два обекта от нефтената инфраструктура в Самарска област и Башкортостан.
- Руското Министерство на отбраната съобщи за поразени подстанция, топлоелектрическа централа и кораб с военен товар в Черно море.
Брутална руска атака потопи украинската столица Киев в мрак
Руските сили нанесоха днес удар по обект от критичната инфраструктура в Киев, като са възможни прекъсвания на електро- и водоснабдяването, предаде „Укринформ“, като се позова на публикация в Телеграм на кмета на украинската столица Виталий Кличко.
„В Киев е поразен обект от критичната инфраструктура. Специалистите оперативно установяват степента на нанесените щети. В някои райони на града са възможни прекъсвания на електро- и водоснабдяването“, написа Кличко.
Руски удари оставиха части от Киев без електричество и вода
Руските сили нанесоха удари по подстанция в Киев и топлоелектрическа централа в Киевска област, съобщи от своя страна руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Министерството добави, че руските сили са поразили и кораб, превозващ военен товар в Черно море.
Украинските въоръжени сили нанесоха удари по руско нефтопреработвателно предприятие в Ростовска област и по още два обекта от нефтената инфраструктура в Самарска област и Башкортостан, съобщи украинското Министерство на отбраната.
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Нефтопреработвателният завод в Новошахтинск е бил поразен за втори път през последните пет дни, написа министерството в публикация в Телеграм.
В публикацията се добавя, че украинските войски са нанесли удари и по станция за транспортиране, съхранение и смесване на суров петрол в Самарска област, както и по ключова помпено-разпределителна станция на нефтопровод в Башкортостан.