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Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен в 16 области на България

Снеговалежите ще продължат в голяма част от страната, по-интензивни ще бъдат в Южна България и планините.

В Добруджа и по проходите се очакват виелици и преспи.

Максималните температури ще бъдат между минус 4° и 4°.

В началото на седмицата минималните температури на места ще паднат до минус 13° – минус 15°.

По Черноморието ще има силен северен вятър и вълнение на морето 4-5 бала.

Какво ще бъде времето в неделя

Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.

За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи.

Източник: нимх

Според прогнозата за времето на НИМХ през деня валежите от сняг ще продължат, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи.

Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.

По Черноморието

ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие на места с прекъсвания ще вали дъжд, примесен със сняг. Ще духа силен северен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 1° и 4°. Температурата на морската вода е 12°-14°, а вълнението ще бъде силно – 4-5 бала.

Сняг и виелици в планините

В планините ще бъде облачно, а снеговалежите ще продължат и ще бъдат интензивни. Снежната покривка ще се увеличава, а заради обилните валежи видимостта ще бъде намалена.

Ще духа бурен източен вятър. Очакват се виелици и навявания, както и условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 3°, а на 2000 метра – около минус 6°.

Студено време в началото на седмицата

В началото на следващата седмица вятърът ще отслабне, по-съществено в Западна и Централна България. Над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса, но на места в равнините и котловините ще се образуват ниска облачност и мъгли. По-дълго те ще се задържат по поречието на Дунав.

В Източна България облачността ще бъде предимно значителна, а на отделни места ще превали слаб сняг.

Минималните температури ще се понижат значително и във вторник на места ще достигнат минус 13° – минус 15°. Дневните температури също ще останат под нулата, като най-ниски ще бъдат във вторник – между минус 8° и минус 3°.