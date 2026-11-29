Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ за въвеждане на ограничения върху публикуването на информация за щетите по критичната инфраструктура.

Забраната ще обхване и сроковете за възстановяване на повредените обекти, както и строителството на защитни съоръжения около тях.

Мярката въвежда в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана от октомври.

Киев мотивира ограниченията с опасността публикуваните данни да помогнат на руската армия при избора на цели за нови удари.

Русия също прилага подобни ограничения върху медиите.

Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който възлага на правителството спешно да предприеме мерки за забрана на публикуването в медиите на информация за щетите по обекти от критичната инфраструктура и сроковете за тяхното възстановяване. Това съобщи агенция „Укринформ“.

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Указът въвежда в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от октомври. То предвижда също да бъде забранено разпространяването на информация за хода на строителството на защитни съоръжения около обекти от критичната инфраструктура.

Украинските власти и досега призоваваха медиите да се въздържат от публикуване на информация за нанесените щети и местата на руските удари. Аргументът на Киев е, че подобни публикации могат да предоставят на руската армия информация, която да използва при избора на цели за бъдещи нападения, припомня Франс прес.

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Подобни ограничения върху медиите действат и в Русия, отбелязва ДПА.

С наближаването на зимата Русия засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура. Ударите доведоха до прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването в различни части на страната.

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Мерките за защита на критичната инфраструктура и ограничаването на достъпа до информация за пораженията от руските атаки са част от усилията на украинските власти да намалят риска от последващи удари по енергийни и други стратегически обекти.