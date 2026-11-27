„Бясна съм! Къде бяхте?!“: Майка на пострадала българка в Марсилия реагира остро след побоя над фенове на „Левски“

Френските власти са започнали две съдебни процедури - срещу български и френски привърженици след сблъсъците в Марсилия.

Общо 11 българи са пострадали, а според почетния консул част от нашите фенове са отправяли нацистки жестове и са провокирали местни привърженици.

Нападенията са започнали още преди мача, като свидетели твърдят, че българската публика е била атакувана от 200–300 фенове на „Олимпик Марсилия“.

Две съдебни процедури - срещу български и срещу френски футболни привърженици – са започнати след инцидентите в Марсилия, белязали двубоя между „Левски“ и „Олимпик“ от Лига Европа. Това съобщи пред NOVA почетният консул на България във френския град Мирей Мартен. По думите ѝ част от българските фенове са демонстрирали провокативно поведение, като информацията за действията им е получена от местните полицейски власти.

Голяма част от българските привърженици ще се приберат тази вечер с полет от Ница. Случилото се предизвика реакции на най-високо политическо ниво във Франция - от президента Еманюел Макрон до ръководството на френския клуб.

Според свидетели минути преди началото на футболната среща привърженици на френския отбор са атакували сектора с българската агитка на стадион „Велодром“. По трибуните са полетели бутилки и сигнални ракети, а множество българи са станали жертва на физическо насилие. По първоначални данни от френски полицейски източници петима души са били откарани в болница, а други шестима са получили медицинска помощ на място. Всички пострадали са български граждани. Случилото се предизвика незабавни реакции от институциите у нас, както и изявление на френския президент Еманюел Макрон.

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Почетният консул: Имало е българи, които са отправяли нацистки жестове

В интервю за NOVA Мирей Мартен съобщи, че е получила информация от френската полиция за провокативно поведение на част от българските привърженици след двубоя. „В края на мача обаче българи, които не са се намирали в този охраняван сектор, са отправяли нацистки жестове към марсилски привърженици“, заяви почетният консул.

Попитана дали лично е станала свидетел на подобни действия, или за тях ѝ е било разказано, Мартен уточни: „Предавам ви информацията, която получих от полицейския комисар“.

По думите ѝ напрежение във френския град е имало още в навечерието на футболната среща. „Още в сряда вечерта имаше известни проблеми. За щастие в цяла Марсилия имаше полиция, която се намеси много бързо“, посочи Мартен.

Тя разказа и за друг инцидент в близост до жилище, наето от български граждани чрез онлайн платформа за краткосрочно настаняване. „Имаше и втори инцидент в Марсилия, близо до жилище, в което са били настанени българи, които може би са били употребили малко алкохол. Те също са започнали да отправят нацистки поздрави и да заговарят минувачите“, заяви почетният консул.

Според Мартен се е наложило полицейски служители да придружат българските граждани обратно до мястото, където са били настанени, и да останат там до сутринта. „Как да се изразя - да обиждат минувачи или полицаи. Затова полицията ги е ескортирала обратно до мястото, където са били настанени, и е останала там през цялата нощ, за да наблюдава ситуацията“, допълни тя.

Кадри от сблъсъците и насилието на стадион „Велодром“ в Марсилия преди мача между „Олимпик“ и „Левски“. Източник: БГНЕС/EPA

Какво е състоянието на пострадалите българи?

Мирей Мартен съобщи и различни от първоначално разпространените данни за броя на българските граждани, приети в лечебни заведения след нападението. „Шестима български граждани са били хоспитализирани. Трима от тях са получили медицинска помощ за повърхностни наранявания и са били изписани. Други двама са получили медицинска помощ, но са били в шок. Можели са да напуснат болницата, но са предпочели да останат. Има още един човек, който остава под наблюдение“, обясни почетният консул.

В ефира на „Здравей, България“ генералният консул на България в Лион Надя Ванева съобщи, че според информацията, с която дипломатическата мисия разполага, пострадалите са общо 11 души, петима от които са били транспортирани до лечебни заведения. По нейни данни към момента на разговора нито един български гражданин не е оставал в болница. Тя призова всеки, който разполага с информация за тежко ранен наш сънародник, да се свърже с дипломатическите ни представители във Франция.

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„Човек почти би си помислил, че всеки път сме в състояние на война“

Почетният консул на България в Марсилия обясни, че осигуряването на обществения ред по време на футболни срещи е сериозно предизвикателство за местните власти и че проблемът не се ограничава до двубоя с българския отбор. „Човек почти би си помислил, че всеки път сме в състояние на война. За всяка среща се мобилизират огромен брой служители на специализираните полицейски части. Мога да ви уверя, че това няма нищо общо с българите. Сблъскваме се с този проблем при всяка среща“, посочи Мартен.

Попитана дали може да се заключи, че предприетите мерки не са били достатъчни и че безопасността на футболните привърженици не е била гарантирана в необходимата степен, тя отговори: „Смятам, че сигурността е била осигурена в максималната възможна степен“.

Кадри от сблъсъците и насилието на стадион „Велодром“ в Марсилия преди мача между „Олимпик“ и „Левски“. Източник: БГНЕС/EPA

Започнати са съдебни процедури срещу привърженици и на двата отбора

Мирей Мартен разкри още, че френските власти вече са предприели действия във връзка с инцидентите. „Вече са започнати две съдебни процедури - както срещу българи, така и срещу марсилски привърженици. Това ми беше потвърдено още снощи“, заяви почетният консул.

Мартен не предостави допълнителна информация за броя на лицата, срещу които са насочени действията на френските власти, нито за конкретните нарушения, които се разследват.

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Какво се случи на стадион „Велодром“?

По информация на специалните пратеници на NOVA в Марсилия Ясен Деянов и Кирил Памуклийски между 200 и 300 привърженици на френския клуб са участвали в атаката. Нападението е започнало около десет минути преди първия съдийски сигнал. Част от нападателите са били маскирани и въоръжени с метални и дървени прътове, ножове и сигнални ракети.

Сред атакуваните са били и представители на официалната делегация на „Левски“, включително жени, деца и близки на футболистите. Част от българите са се оказали притиснати между обезопасения сектор на организираната агитка и настъпващите нападатели.

Според свидетели стюардите са напуснали зоната на нападението, а полицията е реагирала със закъснение. Един от пострадалите българи, за когото има информация, че е получил черепно-мозъчна травма, е чакал линейка повече от 40 минути. На полувремето на двубоя е била проведена среща между представители на ръководството на „Левски“, френската полиция и делегата на УЕФА. Взето е решение мачът да продължи заради опасения, че прекратяването му може да предизвика още по-сериозни безредици.

След края на срещата българската агитка е останала около два часа на стадиона, след което привържениците са били изведени под полицейска охрана.

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Нападения срещу българи е имало и вечерта преди мача

Още в сряда вечерта трима привърженици на „Левски“ са пострадали при нападение в централната част на Марсилия, в близост до хотела, в който са били отседнали. Двама от тях са потърсили медицинска помощ в болница, но впоследствие са били освободени.

По разкази на потърпевшите, събрани от NOVA, групи местни футболни привърженици целенасочено са издирвали българи в различни части на града. Има и свидетелства, че шофьори, извършващи превози чрез платформата Uber, са споделяли местоположението на хотелите на българските фенове в групи на привърженици на „Олимпик Марсилия“.

Насилието срещу българските граждани предизвика остри реакции на най-високо политическо равнище. Министерството на външните работи осъди нападенията и обяви, че България ще изпрати официална нота до френските власти с настояване за разследване на случилото се.

Премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон, който увери българската страна, че насилието няма да остане ненаказано. Радев подчерта, че агресията няма място в цивилизована Европа. Президентът Илияна Йотова определи кадрите от Марсилия като потресаващи, а случилото се - като недопустимо.