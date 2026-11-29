На борда на танкера „Кайрос“ има двама чуждестранни граждани, които са в безопасност.

Към момента няма опасност от нефтен разлив, а корабът е без товар.

Силното вълнение и бурният вятър не позволяват да започнат действия по извеждането на екипажа на сушата.

По данни на корабособственика в един от танковете може да има остатъчно гориво, но количеството му не е установено.

По-късно днес институциите ще обсъдят следващите действия при подобряване на времето.

Това е втори инцидент с танкера в български води, след като през декември 2025 г. той беше изоставен край Ахтопол след атака с дронове в Черно море.

На борда на танкера „Кайрос“, който снощи заседна край созополския нос Колокита, има двама души. Те са чуждестранни граждани и няма опасност за тях, каза пред БТА заместник-областният управител на област Бургас Георги Маджаров.

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По думите му към момента няма риск от разлив.

В момента метеорологичните условия не позволяват да бъдат предприети каквито и да било действия около кораба и за извеждането на екипажа на сушата, каза той.

Източник: БТА

Маджаров съобщи още, че според наличната информация от корабособственика танкерът няма товар. Предполага се, че в един от танковете на кораба е останало остатъчно гориво, но точното му количество все още не е установено, тъй като не е извършвано вътрешно обследване на товарните танкове.

"Корабът е двукорпусен и по него няма видими пробойни", каза още Георги Маджаров.

По-късно днес ще се проведе работна среща между представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителната агенция „Морска администрация“, Министерството на вътрешните работи и местната власт. На нея ще бъде обсъдено какви действия да бъдат предприети при подобряване на метеорологичните условия.

В района на Созопол в момента има силно морско вълнение и бурен вятър.

Това не е първият инцидент с танкера „Кайрос“ в български води. На 5 декември 2025 г. корабът беше изоставен край Ахтопол от турския влекач „Тимур бей“, след като дни по-рано беше поразен от дронове в Черно море и загуби способността си да се придвижва самостоятелно. В последвалата операция по евакуацията на екипажа и буксировката му до Бургаския залив се включиха българските Военноморски сили и три влекача. Операцията приключи успешно на 15 декември, а ден по-късно „Морска администрация“ издаде заповед за задържане на кораба.