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Треньорът на „Олимпик Марсилия“ Брюно Женезио осъди насилието преди мача с „Левски“, но и провокации от български привърженици, включително нацистки поздрави и маймунски звуци.

При безредиците пострадаха 11 български фенове, нападнати от привърженици на френския отбор.

Прокуратурата в Марсилия води две разследвания – за нападението и за подбуждане към омраза, а УЕФА също започна процедура.

Olympique Marseille fans stormed the Levski Sofia section and brutally beat the away team's supporters. — 11 people were injured in the incident, 3 of them seriously. — Marseille fans also beat women and children. https://t.co/j9RrLGXHjE — MACA Sports (@macasportsen) November 27, 2026

Треньорът на Олимпик Марсилия Брюно Женезио коментира днес сериозните безредици преди мача между неговия отбор и Левски в четвъртък и осъди както „насилието“, така и „недопустимите провокации“, които по думите му са дошли от страна на българските привърженици, предаде Франс Прес.

„Осъждам, разбира се, извършеното насилие, както осъждам и поведението на българските привърженици, които отправяха нацистки поздрави или имитираха маймунски викове. За това няма място нито на футболния стадион, нито в ежедневието“, заяви Женезио.

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По данни на френската полиция при безредиците, започнали непосредствено преди началото на мача на стадион „Велодром“ в четвъртък, пострадаха 11 български привърженици, нападнати от фенове на Олимпик Марсилия.

Вчера прокуратурата в Марсилия обяви, че е образувала две разследвания. Първото е за „умишлено насилие при утежняващи обстоятелства (с използване на оръжие, в група и на територията на спортно съоръжение), извършено по инициатива на привърженици на марсилския отбор“, а второто – за „подбуждане към омраза“ след „нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици“.

УЕФА също започна процедура, а Женезио не пожела да коментира евентуалните санкции срещу отбора му.

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„Не се занимавам с това, има инстанция, която трябва да прецени случилото се. Знаем, че има голяма вероятност да бъде наложена санкция, и аз ще я приема. Но още веднъж осъждам насилието и недопустимите провокации преди мача, по-специално от страна на хора, които не се намираха в сектора за гостуващите привърженици“, каза той.

Феновете на Олимпик Марсилия нападнаха група българи, настанени на трибуната „Жан-Буен“, извън сектора за гостуващата агитка, в който бяха събрани 500 фенове на Левски, отбеляза АФП.