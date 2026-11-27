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Жената, защитена по време на сблъсъка между фенове на „Левски“ и „Олимпик“ (Марсилия), е Боги Жекова, а мъжът, поел ударите, е Вико Младенов.

Жекова съобщава за тежко пострадали и настоява за пълно разследване и наказване на виновните.

Тя призовава медиите, институциите и обществото да не допуснат случаят да бъде потулен.

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Вече са ясни имената на двамата участници в драматичните кадри от мелето между фенове на „Левски“ и ултраси на „Олимпик“ (Марсилия). Жената, която беше защитена с тяло от ударите на нападателите, е Боги Жекова, а мъжът, който застана пред нея и пое ударите, е Вико Младенов, известен с този псевдоним в социалните мрежи.

По време на сблъсъците на стадион „Велодром“ Вико Младенов застава пред Жекова, опитвайки се да я предпази от агресията на френските ултраси. Той понася множество удари, преди да загуби сили и да падне на земята.

След преживяното Боги Жекова публикува остро обръщение във Facebook, в което настоява случаят да не бъде потулен и всички виновни да понесат отговорност.

„Това, което се случи на стадион „Велодром“ в Марсилия, не е футбол! Това е насилие, което остави хора ранени, пострадали и с тежки последици за здравето им“, пише тя.

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По думите ѝ сред пострадалите има хора в изключително тежко състояние, включително с мозъчни кръвоизливи и сериозни хематоми.

Жекова настоява за пълно и прозрачно разследване на нападението, установяване на всички виновни, търсене на отговорност от организаторите и компетентните институции, както и справедливост за всички пострадали.

„Не искаме мълчание. Не искаме случаят да бъде потулен. Искаме истината да излезе наяве!“, категорична е тя.

В края на публикацията си Боги Жекова призовава медиите, институциите и обществеността да не остават безучастни към случилото се.

„Днес това се случи на нас. Утре може да се случи на други“, предупреждава тя.