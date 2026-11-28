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Служители на МВР, затворите и пожарната се събраха на протест в центъра на София.

Шествието премина покрай министерствата на правосъдието и финансите и завърши пред Народното събрание.

За кратко беше блокирано движението по бул. „Дондуков“ и бул. „Цар Освободител“.

Синдикатите заявиха, че не приемат служителите да бъдат сочени като причина за проблемите с държавния бюджет.

Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР), затворите и пожарната излязоха на протест в София под надслов „Оттук нататък за нас е въпрос на чест!“. Демонстрацията се състоя в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“.

Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ), с подкрепата на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите (НСПС) „Огнеборец“. Протестът е съгласуван със Столичната община.

Източник: БТА

В 13:00 ч. участниците тръгнаха на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Протестът символично завърши пред Народното събрание, за да покажат служителите, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията. За кратко протестиращите блокираха движението по бул. „Дондуков“ и бул. „Цар Освободител“.

Синдикатите: Не сме проблем за държавния бюджет

„Излизаме за честта си и отричаме да бъдем сочени като проблем за държавния бюджет и въобще за държавния фиск“, заяви председателят на Управителния съвет на СФСМВР Илия Кузманов.

„Отричаме да бъдем и обиждани за политики, които се провеждат от политическите ръководства, и отричаме да не сме граждани на тази държава, защото ние сме част от обществото. Тук заявяваме, че отиваме на директен разговор с гражданите и не искаме политиците да бъдат посредници, защото ние принадлежим към гражданите“, добави той.

Кузманов посочи, че в протеста са се включили служители от Малко Търново, Бургас, Варна, Силистра, Разград, Русе, Видин, София, Петрич и други населени места в страната.

„Конкретни искания вече нямаме и се обръщаме към гражданите. Не желаем посредничество на политиците в диалога ни с тях, тъй като тези хора не желаят да разберат при какви условия сме поставени“, заяви Кузманов.

Източник: БТА

По думите му трудът на служителите се подценява, не са създадени необходимите условия за работа, а системата продължава да изостава технологично.

Той посочи, че реформата закъснява и настоя за структурен анализ, политически консенсус и отчетност на всеки етап. Според него увеличението на възнагражденията с 5% трябва да бъде най-малкото, което стои на дневен ред, на фона на натрупаната инфлация.

„Увеличението на заплатите ни не беше награда, а наваксване на изоставането ни от 2008 г.“, заяви Кузманов.

Служителите в затворите настояват за диалог

„Дошли са колеги от арести, затвори, пробация и съдебна охрана. И всеки път заедно с вас излизаме за достойното“, каза Ясен Тодоров от Управителния съвет на ССЗБ.

По думите му министерството не се отнася достойно към служителите, а диалогът с тях е нарушен.

„Всички от сектор „Сигурност“ можем повече и очакваме диалог с министерствата, достойно отношение и възможност да постигнем целите, които сме си поставяли неведнъж. Не говорим за 5% увеличение на заплатите, а за това, че всички страдаме от лошото отношение към служителите“, посочи Тодоров.

Източник: БТА

Пожарникарите: Не сме виновни за финансовото състояние на държавата

„Заедно сме, защото през последните години обществото се настройва срещу нас, а ние сме тези, които ежечасно, ежеминутно и ежесекундно служим на обществото“, заяви президентът на НСПС „Огнеборец“ Венцислав Станков.

Той посочи, че обществото има нужда от служителите в сектор „Сигурност“ и не трябва да допуска те да бъдат сочени като хората с едва ли не най-високите заплати в държавата.

„Не се чувстваме виновни за финансовото състояние на държавата. Чувстваме се обаче виновни, когато сутрин трябва да оставим финансови средства на семействата си и няма откъде да ги намерим“, заяви Станков.

От организаторите посочиха още, че осъждат проявите на омраза към органите на реда и не приемат обобщенията за нисък професионализъм. Според тях отговорността за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде санкционирана по закон, но не бива да се превръща в колективно обвинение срещу хилядите служители, които ежедневно изпълняват задълженията си.

По думите им общественото недоволство се насочва от хората, които вземат решенията, към служителите, чиято задача е да пазят живота, здравето и обществения ред. Организаторите смятат, че общественото пренебрежение е подкопало мотивацията на работещите в сектора, която вече „не може да бъде компенсирана дори с високи възнаграждения“.