- Служители на МВР, затворите и пожарната се събраха на протест в центъра на София.
- Шествието премина покрай министерствата на правосъдието и финансите и завърши пред Народното събрание.
- За кратко беше блокирано движението по бул. „Дондуков“ и бул. „Цар Освободител“.
- Синдикатите заявиха, че не приемат служителите да бъдат сочени като причина за проблемите с държавния бюджет.
Служители на Министерството на вътрешните работи (МВР), затворите и пожарната излязоха на протест в София под надслов „Оттук нататък за нас е въпрос на чест!“. Демонстрацията се състоя в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“.
Организатори са Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикалната секция на служителите в затворите в България (ССЗБ), с подкрепата на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите (НСПС) „Огнеборец“. Протестът е съгласуван със Столичната община.
В 13:00 ч. участниците тръгнаха на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Протестът символично завърши пред Народното събрание, за да покажат служителите, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията. За кратко протестиращите блокираха движението по бул. „Дондуков“ и бул. „Цар Освободител“.
- Синдикатите: Не сме проблем за държавния бюджет
„Излизаме за честта си и отричаме да бъдем сочени като проблем за държавния бюджет и въобще за държавния фиск“, заяви председателят на Управителния съвет на СФСМВР Илия Кузманов.
„Отричаме да бъдем и обиждани за политики, които се провеждат от политическите ръководства, и отричаме да не сме граждани на тази държава, защото ние сме част от обществото. Тук заявяваме, че отиваме на директен разговор с гражданите и не искаме политиците да бъдат посредници, защото ние принадлежим към гражданите“, добави той.
Кузманов посочи, че в протеста са се включили служители от Малко Търново, Бургас, Варна, Силистра, Разград, Русе, Видин, София, Петрич и други населени места в страната.
„Конкретни искания вече нямаме и се обръщаме към гражданите. Не желаем посредничество на политиците в диалога ни с тях, тъй като тези хора не желаят да разберат при какви условия сме поставени“, заяви Кузманов.
По думите му трудът на служителите се подценява, не са създадени необходимите условия за работа, а системата продължава да изостава технологично.
Той посочи, че реформата закъснява и настоя за структурен анализ, политически консенсус и отчетност на всеки етап. Според него увеличението на възнагражденията с 5% трябва да бъде най-малкото, което стои на дневен ред, на фона на натрупаната инфлация.
„Увеличението на заплатите ни не беше награда, а наваксване на изоставането ни от 2008 г.“, заяви Кузманов.
- Служителите в затворите настояват за диалог
„Дошли са колеги от арести, затвори, пробация и съдебна охрана. И всеки път заедно с вас излизаме за достойното“, каза Ясен Тодоров от Управителния съвет на ССЗБ.
По думите му министерството не се отнася достойно към служителите, а диалогът с тях е нарушен.
„Всички от сектор „Сигурност“ можем повече и очакваме диалог с министерствата, достойно отношение и възможност да постигнем целите, които сме си поставяли неведнъж. Не говорим за 5% увеличение на заплатите, а за това, че всички страдаме от лошото отношение към служителите“, посочи Тодоров.
- Пожарникарите: Не сме виновни за финансовото състояние на държавата
„Заедно сме, защото през последните години обществото се настройва срещу нас, а ние сме тези, които ежечасно, ежеминутно и ежесекундно служим на обществото“, заяви президентът на НСПС „Огнеборец“ Венцислав Станков.
Той посочи, че обществото има нужда от служителите в сектор „Сигурност“ и не трябва да допуска те да бъдат сочени като хората с едва ли не най-високите заплати в държавата.
„Не се чувстваме виновни за финансовото състояние на държавата. Чувстваме се обаче виновни, когато сутрин трябва да оставим финансови средства на семействата си и няма откъде да ги намерим“, заяви Станков.
От организаторите посочиха още, че осъждат проявите на омраза към органите на реда и не приемат обобщенията за нисък професионализъм. Според тях отговорността за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде санкционирана по закон, но не бива да се превръща в колективно обвинение срещу хилядите служители, които ежедневно изпълняват задълженията си.
По думите им общественото недоволство се насочва от хората, които вземат решенията, към служителите, чиято задача е да пазят живота, здравето и обществения ред. Организаторите смятат, че общественото пренебрежение е подкопало мотивацията на работещите в сектора, която вече „не може да бъде компенсирана дори с високи възнаграждения“.