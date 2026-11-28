Международен екип от над 20 експерти заключи, че катастрофата край Смоленск през 2010 г., при която загинаха президентът Лех Качински и още 95 души, е причинена от грешки при кацането, а не от експлозия.

Докладът посочва нестабилен заход, неправилна преценка на височината и забавено решение за прекратяване на кацането, както и пропуски на руските диспечери и полските служби.

Партията „Право и справедливост“ оспори заключенията и продължава да твърди, че става дума за саботаж, докато премиерът Доналд Туск обвини опозицията, че използва трагедията за политически цели.

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Международен екип от повече от 20 експерти стигна до заключението, че самолетната катастрофа в Смоленск през 2010 г., при която загинаха полският президент Лех Качински и още 95 души, е била злополука, причинена от поредица от грешки по време на захода за кацане, обявиха вчера прокурори, цитирани от националната новинарска агенция ПАП. Според говорителя на Националната прокуратура Пшемислав Новак изчерпателният доклад показва, че основните причини за трагедията са нестабилен заход, неправилна преценка на височината, спускане под минималната позволена височина, както и забавено решение за отменяне на приземяването. Допълнителните фактори включват действията на руските диспечери, системните пропуски в полския елитен транспортен полк, както и нарушение на правилата за „стерилна пилотска кабина“.

Пет години работа и 66 въпроса от прокурорите – така „Евронюз“ обобщава работата по доклада. Международният екип от експерти беше натоварен със задачата да изготви подробен доклад за обстоятелствата, последователността на събитията и причините за катастрофата. Експертите се позоваха на всички събрани доказателства, както и на предишни експертни оценки. Те обаче не са имали пряк достъп нито до останките от самолета, нито до мястото на катастрофата, посочва полската прокуратура. Анализът обхвана области като авиация, медицина, химия, инженерство, изчислителна математика и фотограметрия. Първият доклад на експертите беше представен през август 2024 г. Документът, съставен на английски език, наброяваше няколкостотин страници, включително приложенията. След превода му на полски език прокурорите извършиха подробен анализ. Тъй като прецениха, че материалите са непълни и неясни, те отправиха 66 въпроса към експертите. През май 2026 г. беше изготвен допълнителен доклад. След като и той беше преведен, разследващите определиха цялостния доклад като „пълен и ясен“. Сред експертите имаше специалисти, които преди това са анализирали други мащабни авиационни и космически катастрофи – включително атентата над Локърби, аварийното кацане на самолета „Еърбъс“ в река Хъдсън и катастрофата на космическата совалка „Колумбия“.

Опозиционната партия „Право и справедливост“, която днес е оглавявана от брата близнак на Лех Качински – Ярослав Качински, винаги е отхвърляла заключенията на официалните полски и руски разследвания, според които катастрофата е била нещастен случай. Партията също така обвини полското правителство, което беше на власт през 2010 г. – оглавявано тогава, както и сега, от министър-председателя Доналд Туск – че е съдействало за прикриването на истинските причини за катастрофата.

Катастрофата остава източник на остро политическо разделение в Полша, като видни фигури от „Право и справедливост“, сред чиито основатели са братята Качински, лансират теорията, че катастрофата е била причинена от експлозия на борда на самолета, обяснява полският телевизионен канал Те Фау Пе. Критиците на тази теза определят подобни твърдения като конспиративни теории. Новите експертни заключения противоречат на отдавнашните твърдения за саботаж и експлозиви, защитавани от подкомисията, създадена от предишното правителство на „Право и справедливост“ и оглавявана от Антони Мачеревич. „Не полските пилоти са причинили катастрофата, а руснаците, които са унищожили самолета чрез експлозия“, заяви самият Мачеревич, заемал поста министър на отбраната по време на предишното управление на „Право и справедливост“, отхвърляйки заключенията на международния експертен екип.

Малгожата Васерман, депутат от партия „Право и справедливост“, чийто баща Збигнев – също депутат от същата партия – загина при катастрофата край Смоленск, обвини прокурорите, че „непохватно представят версия за събитията“, основана на „значителни манипулации“, предаде англоезичният портал „Ноутс фром Поланд“. Тя заяви, че тъй като веднага след катастрофата не е бил извършен оглед на място, заключенията са ненадеждни.

„Пълната отговорност, пълната политическа отговорност за катастрофата край Смоленск, за трагедията край Смоленск, се носи от Доналд Туск и (тогавашното – бел. ред.) негово правителство“, заяви пред телевизия „Република“ депутатът от „Право и справедливост“ Пшемислав Чарнек, цитиран от полския политически информационен портал „300политика“. Според него властите не са успели да осигурят сигурността на държавния глава. „Фактът, че Министерският съвет по време на управлението на Туск не е изпълнил задължението си да гарантира държавната сигурност, е безспорен. Защото, ако го беше изпълнил, самолетът щеше да кацне там и да се върне обратно, а нашият президент Лех Качински щеше да остане жив. За съжаление, това не се случи, тъй като именно кабинетът на Доналд Туск се провали в изпълнението на задълженията си да осигури сигурността на полската държава“, заяви депутатът.

Министър-председателят Доналд Туск обвини „Право и справедливост“, че използва трагедията за политически цели. „Те превърнаха това в политически цирк без никакви задръжки“, отбеляза Туск, цитиран от Полското национално радио. Премиерът припомни, че причините за катастрофата са били установени скоро след трагедията, но заключенията са били оспорени по чисто политически причини. „Няма нищо по-лошо от това да превърнеш смъртта – особено смъртта на близки хора – в циничен политически ресурс. Никога няма да им простя за това“, заяви Туск пред репортери. Той също така обвини „Право и справедливост“ в нагнетяване на враждебност към политическите си опоненти чрез твърдения за заговор за убийство, в който самият той уж е бил замесен.

Коментирайки доклада пред ПАП, депутатът Мачей Ласек от управляващата партия Гражданска коалиция, който се е занимавал с разследвания на авиационни произшествия, заяви, че новите експертни заключения не са изненадващи. „Години наред обществото беше заблуждавано от Мачеревич и митът за Смоленск беше създаден, за да консолидира десницата“, каза Ласек и допълни, че окончателното установяване на истината би трябвало да донесе покой на семействата на жертвите.

Новите експертни заключения бяха оспорени и в някои полски медии. Англоезичното издание „Поланд Дейли“ например посочва, че заключенията на подкомисията за Смоленск от 2022 г. се различават съществено от представените сега. В медицинската част от своя доклад подкомисията посочи характера на нараняванията на жертвите и разположението на останките им като недвусмислени според нея признаци за експлозия. Както се заключава в документа от 2022 г., съвкупният анализ на събраните доказателства показва, че „на борда на въздухоплавателното средство е настъпила експлозия, причинила специфични наранявания, които ясно се различават от механичните травми, възникващи при удар в земята или при пожари на земята“.

Представянето на експертния доклад обаче не бележи края на разследването, отбелязва „Евронюз“. Разследващите са събрали няколкостотин експертни заключения, разпитали са повече от 1000 свидетели и са съставили близо 2000 тома материали по делото. Прокурорите продължават да разглеждат няколко възможни версии, включително грешки от страна на руските ръководители на полети, грешки на екипажа, евентуална техническа неизправност на самолета и различни форми на саботаж.