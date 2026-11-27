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МВнР изпрати нота до Франция заради нападенията над българи в Марсилия

Народното събрание прие декларацията с пълно единодушие - 185 гласа „за“.

Депутатите изразиха солидарност с пострадалите български граждани и осъдиха проявите на насилие.

Парламентът призова Франция да разследва нападението и да провери организацията и охраната на футболната среща.

УЕФА е призована да проведе собствено разследване и да наложи най-строги санкции.

Министерският съвет трябва да използва всички дипломатически механизми за защита на българските граждани.

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Народното събрание прие с пълно единодушие декларация, с която осъжда насилието срещу български граждани в Марсилия. Документът беше подкрепен от 185 народни представители.

В него парламентът изразява пълна солидарност с пострадалите българи и дълбока загриженост за проявите на насилие. Депутатите подчертават, че защитата на живота и достойнството на българските граждани е ангажимент на държавата.

В декларацията се посочва още, че спортът трябва да бъде средство за общуване между народите, а не повод за агресия, съобщи NOVA.

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Парламентът настоява Франция да разследва нападението

Народното събрание категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие и определя подобни действия като несъвместими не само със спорта, но и с ценностите на обединена Европа.

Като особено обезпокоително депутатите определят обстоятелството, че въпреки предварително известните рискове сигурността на българските привърженици не е била гарантирана.

Парламентът призовава френската държава да проведе пълно разследване на случилото се и цялостна проверка на организацията на футболната среща. Сред въпросите, които трябва да бъдат изяснени, са предварителната оценка на риска и евентуалните пропуски в осигуряването на сигурността.

Депутатите настояват и УЕФА да разследва фактическите обстоятелства около инцидентите и да наложи най-строги санкции.

МВнР изпрати нота до Франция заради нападенията над българи в Марсилия

България иска гаранции, че случаят няма да се повтори

С декларацията Народното събрание призовава Министерския съвет да използва всички дипломатически механизми за защита на българските граждани.

В документа се подчертава, че България държи да получи гаранции, че подобни прояви няма да се повтарят, като същевременно се отчита значението на традиционно добрите отношения между двете държави.

Парламентът настоява всички компетентни институции във Франция да бъдат запознати с приетата декларация.

Нападението срещу български привърженици стана на стадион „Велодром“ преди мача между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ от Лига Европа. По първоначална информация около 200-300 маскирани привърженици на домакините са нахлули във вътрешните коридори на стадиона и са атакували български фенове с бухалки и прътове.

При инцидентите са пострадали 11 български граждани. Петима са били откарани в болница, а на останалите е оказана медицинска помощ на място. По информация на генералния консул на България в Лион към 27 ноември нито един от пострадалите не е останал в болнично заведение.

Министерството на външните работи вече изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата и подвеждане на извършителите под отговорност. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че е поискал спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес и е изискал цялата налична информация по случая.