Десетки населени места в страната останаха без електрозахранване заради снеговалежите и силния вятър.

Над 430 снегопочистващи машини са обработвали републиканските пътища.

Поетапно се ограничава движението на камиони над 12 тона в Северна България.

Община Царево активира системата BG-Alert заради очакваното влошаване на времето.

За днес е обявен оранжев код за снеговалежи в 16 области.

Десетки населени места останаха без ток в събота заради снеговалежите и силния вятър в страната. Община Царево активира системата BG-Alert във връзка с очакваното усложняване на метеорологичната обстановка, усилването на вятъра и морското вълнение, съобщиха от местната администрация.

Сняг, виелици и температури до минус 6° в неделя, оранжев и жълт код за опасно време

Заради усложнената зимна обстановка поетапно се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона по пътни участъци в Северна България, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Над 430 снегопочистващи машини са обработвали настилките по републиканската пътна мрежа. Пътищата са почистени и проходими при зимни условия, информираха в събота вечер от АПИ. Сняг валя в 20 области. На места снежната покривка се очаква да достигне между 30 и 50 сантиметра.

Червен код за значителни валежи беше обявен за шест области, в които се очакваше дъждът да премине в сняг. Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) беше в сила за Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и София-област. За останалите области беше обявен оранжев код за валежи.

Без ток в Габровско и Ловешко

Няколко села в област Габрово останаха без електрозахранване заради снеговалежите, съобщиха от общинската администрация. Засегнати са Поповци, Армените, Чарково, Думници, Гайтани, Кози рог, Здравковец, Влайчовци и Живко. По данни на електроразпределителното дружество в други населени места също има частични сигнали за аварии.

От Областната администрация в Габрово съобщиха, че 32 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа в региона.

Прекъсвания на електрозахранването е имало и в населени места в седем от осемте общини в област Ловеч.

Част от областния център също остана без ток, като първоначално обявеният час за възстановяване на електрозахранването беше 19:15 ч. Без електричество бяха и осем села в община Ловеч.

В Троян също беше прекъснато електрозахранването, като очакванията бяха то да бъде възстановено до 22:00 ч. Без ток останаха и 10 села в общината. В община Угърчин аварии бяха регистрирани в шест населени места, а очакваният час за отстраняването им беше 22:45 ч.

Според информацията на електроразпределителното дружество електрозахранването в населените места в община Летница вече е било възстановено. В останалите общини обаче са регистрирани нови аварии.

Аварии и закъсали камиони в Северна България

Четири снегорина почистват общинските пътища в Разград, като машините ще продължат работа и през нощта, съобщи кметът Добрин Добрев.

По думите му към момента е прекъснато електрозахранването в село Дряновец, където без ток е цялото населено място. Има и частични нарушения в Гецово. От „Енерго-Про“ са уверили общината, че работят по отстраняването на авариите, причинени от силния вятър.

Движението на товарни автомобили над 12 тона се ограничава по пътищата в цялата Великотърновска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Към 20:00 ч. временно беше затворен за движение пътят София - Варна заради катастрофа в района на разклона за село Добри дял. При инцидента има двама пострадали.

Закъсали товарни автомобили бяха регистрирани в района на село Самоводене, Присовските завои и Полски Тръмбеш.

Три пътни инцидента с материални щети са регистрирани в област Русе заради усложнената зимна обстановка. Екипите на пожарната са реагирали и на няколко сигнала за паднали дървета, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Над 90 снегорина работят в София

Над 90 снегопочистващи машини бяха на терен в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Заради очакваните снеговалежи и с оглед безопасността на пътниците от началото на неделния ден се преустановява движението на автобусни линии №61 и №66 до Витоша.

Нови снеговалежи и силен вятър днес

За неделя е обявен оранжев код за значителни снеговалежи в 16 области на страната, съобщиха от НИМХ.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен, временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с.

Очаква се морското вълнение да достигне 4-5 бала, а извън заливите - 5-6 бала.

За останалата част от страната е обявен жълт код за снеговалежи.