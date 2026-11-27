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МВнР изпрати дипломатическа нота до френската страна заради нападенията срещу български граждани в Марсилия.

България настоява френските власти да изяснят всички обстоятелства и да потърсят отговорност от извършителите.

Генералното консулство в Лион и почетният консул в Марсилия следят случая и оказват съдействие на сънародниците ни.

Нападенията станаха на стадион „Велодром“ по време на двубоя между „Олимпик“ и „Левски“.

​„Варварски акт“: Остри реакции на политически лидери след нападенията над български фенове в Марсилия

​Министерството на външните работи (МВнР) изпрати дипломатическа нота до Франция заради нападенията срещу български граждани в Марсилия. С нея се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност.

От ведомството категорично осъдиха посегателствата срещу българите и определиха насилието срещу личната неприкосновеност като недопустимо.

Макрон увери Радев: Насилието над феновете на „Левски“ в Марсилия няма да остане ненаказано

МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на България в Лион и почетния консул на страната в Марсилия. Двамата представители на българските власти оказват необходимото съдействие на сънародниците ни на място.

Какво се знае за нападенията в Марсилия

Инцидентите станаха на стадион „Велодром“ преди двубоя между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ от основната фаза на Лига Европа.

По първоначална информация около 200-300 маскирани привърженици на домакините са нахлули във вътрешните коридори на стадиона около 10 минути преди началото на срещата и са нападнали българските фенове. По разпространени кадри се виждат нападатели с бухалки и палки, а по трибуните са хвърляни бутилки и сигнални ракети.

Фенове на "Марсилия" нападнаха привърженици на "Левски" във Франция, има ранени българи (СНИМКИ)

Сред пострадалите има както организирани привърженици, така и българи, пътували до Франция, за да подкрепят отбора. Инциденти са регистрирани и във VIP сектора, където се е намирала част от официалната българска делегация.

Случаят предизвика реакции от българските институции. Премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон, който осъди нападенията и увери, че извършителите няма да останат ненаказани. Президентът Илияна Йотова също призова за изясняване на обстоятелствата и настоя УЕФА да провери организацията на сигурността на стадиона.

От „Левски“ определиха случилото се като „варварска атака“, а Бългaрският футбoлен съюз съoбщи, че е сезирал УЕФА с искане за строги санкции.