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С неговалежът усложни пътната обстановка в София, като на места снежната покривка надхвърли 40 сантиметра. За почистването на столицата са били подготвени 172 снегорина, а на фирмите, отговорни за зимното поддържане, вече са наложени глоби за общо 97 000 евро.

Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Източник: БГНЕС

Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели.

„Отстранени бяха тези проблеми и в момента масовият градски транспорт се движи абсолютно нормално“, заяви Коджахристов.

Източник: БГНЕС

По думите му в София вали сняг от около 16 часа, като в някои райони снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра. В централната част на града тя достига между 20 и 25 сантиметра.

Затруднения с качеството на снегопочистването са отчетени в районите „Слатина“, „Подуяне“ и части от „Люлин“.

„Районите, в които имаме определени затруднения с качеството, сигурен съм, че фирмите ще наваксат грешката“, посочи директорът на Столичния инспекторат.

Източник: БГНЕС

Заради интензивния снеговалеж приоритетно се почистват улиците, по които се движи масовият градски транспорт, за да могат гражданите да достигат до спирките. Почистват се и самите спирки.

Коджахристов напомни, че глобата за непочистена спирка е 1500 евро.

„В момента, идвайки насам, видях, че много от спирките се чистят“, каза той.

Източник: БГНЕС

След приключване на работата по основните улици и трасетата на градския транспорт снегопочистващите фирми ще преминат към вътрешнокварталните улици. Очаква се това да стане с намаляването на снеговалежа.

Източник: БГНЕС

Източник: БГНЕС