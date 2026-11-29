С неговалежът усложни пътната обстановка в София, като на места снежната покривка надхвърли 40 сантиметра. За почистването на столицата са били подготвени 172 снегорина, а на фирмите, отговорни за зимното поддържане, вече са наложени глоби за общо 97 000 евро.
Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.
Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са реагирали на 47 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели.
„Отстранени бяха тези проблеми и в момента масовият градски транспорт се движи абсолютно нормално“, заяви Коджахристов.
По думите му в София вали сняг от около 16 часа, като в някои райони снежната покривка е надхвърлила 40 сантиметра. В централната част на града тя достига между 20 и 25 сантиметра.
Затруднения с качеството на снегопочистването са отчетени в районите „Слатина“, „Подуяне“ и части от „Люлин“.
„Районите, в които имаме определени затруднения с качеството, сигурен съм, че фирмите ще наваксат грешката“, посочи директорът на Столичния инспекторат.
Заради интензивния снеговалеж приоритетно се почистват улиците, по които се движи масовият градски транспорт, за да могат гражданите да достигат до спирките. Почистват се и самите спирки.
Коджахристов напомни, че глобата за непочистена спирка е 1500 евро.
„В момента, идвайки насам, видях, че много от спирките се чистят“, каза той.
След приключване на работата по основните улици и трасетата на градския транспорт снегопочистващите фирми ще преминат към вътрешнокварталните улици. Очаква се това да стане с намаляването на снеговалежа.