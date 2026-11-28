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Работещите на 24, 25 и 26 декември и на 1 януари имат право на поне двойно заплащане, а при извънреден труд – на допълнително увеличение от 100%.

За 28 декември извънредният труд се заплаща с 75% увеличение, освен при сумирано изчисляване на работното време.

ГИТ призовава служителите да пазят писмени доказателства за положения труд и напомня, че нарушителите подлежат на санкции от 760 до 7669 евро.

Струва ли си да работим по празниците

Санкции до 7 хиляди евро грозят работодатели, които не заплащат труда на служителите си по време на коледните и новогодишните празници, пише NOVA .

Празничните дни започват на 24 декември, четвъртък, и продължават до 28 декември, понеделник, включително. Вторият ден на Коледа – 26 декември, се пада

Източник: NOVA

Но как ще ни бъде заплатен трудът? Работещите на 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари, имат право на най-малко двойно възнаграждение. Ако трудът е извънреден, се дължи и допълнително увеличение от 100%.

Тази година 28 декември е неприсъствен ден. За него с увеличение от 75% се заплаща само положеният извънреден труд.

Източник: NOVA

При сумирано изчисляване на работното време такова увеличение не се дължи.

„Важно е на първо място да разполагаме с писмени документи, удостоверяващи, че сме полагали труд. За извънредния труд е важно да уточним, че той задължително се възлага със заповед, която се издава от работодателя минимум 24 часа предварително. Тоест служителят трябва да е запознат с това, че ще полага труд в рамките на съответния празничен ден. За работещите по график такъв документ е поименният график. Той също може да послужи като писмено доказателство, че са полагали труд по време на празника", обясни главният експерт „Връзки с обществеността“ в ГИТ Ваня Джупарова.

По думите ѝ от ГИТ извършват проверки. "Имаме национален телефон за подаване на сигнали: 0717 670. Сигнали могат да се подават и във всяка една от териториалните ни дирекции. Така че, ако работещите смятат, че правата им са нарушени, могат да се обърнат към Главна инспекция по труда. Санкциите са от 760 до 7669 евро“, допълни Джупарова.