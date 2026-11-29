Wi-Fi рутерът е от онези устройства, които хората обикновено монтират веднъж и забравят за тях. Остава на някой рафт, зад телевизора или в неизползван ъгъл на дома. Но мястото му може да окаже по-голямо влияние върху връзката, отколкото мнозина осъзнават.

Определени домакински уреди, материали и предмети могат да пречат на безжичните сигнали или да препречват пътя им. Ако интернетът ви постоянно забавя въпреки добрата връзка, си струва да проверите какво се намира около рутера ви. Ето пет неща, които не бива да слагате твърде близо до него:

1. Микровълнови печки

Ако рутерът ви стои точно до микровълнова печка, може би е време да преместите едно от двете устройства. Микровълновите работят на честота около 2,4 GHz, която се използва и от много Wi-Fi мрежи. Когато печката работи, може да създаде смущения в устройствата, ползващи същия честотен диапазон. Оставянето на известно разстояние между тях помага за намаляване на проблема.

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2. Големи метални предмети

Металните повърхности могат да отразяват безжичните сигнали и да пречат на разпространението им из стаята. Държането на рутера до голям метален шкаф, картотечен шкаф или друг обемен метален предмет може да влоши покритието. Избягвайте и да го слагате вътре в метален шкаф, тъй като заграждението може значително да отслаби сигнала към устройствата ви.

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3. Безжични телефони и техните базови станции

Някои безжични домашни телефони използват честотния диапазон 2,4 GHz, който може да се застъпва с Wi-Fi сигналите. Ако базовата станция на телефона е поставена точно до рутера, и двете устройства могат да изпитат смущения. Държането им на разстояние е лесен начин да намалите риска от проблеми с връзката.

4. Аквариуми и големи съдове с вода

Водата може да поглъща радиочестотна енергия, затова големи количества вода могат да повлияят на разпространението на безжичния сигнал. Поставянето на рутер директно до голям аквариум или съд, пълен с вода, не е удачно. Аквариумът може да възпрепятства или отслаби сигнала към устройствата от другата страна.

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5. Дебели стени и затворени пространства

Рутер, скрит в шкаф или поставен зад дебели бетонни стени, трудно осигурява добро покритие. Плътните строителни материали могат да отслабят Wi-Fi сигнала, особено на по-големи разстояния. Вместо да криете устройството в затворен шкаф, поставете го на открито и централно място, където сигналът може да се разпространява по-свободно.