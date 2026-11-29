М айк Лав, съосновател и дългогодишен вокалист на легендарната американска група „Бийч Бойс“ (The Beach Boys), почина на 85-годишна възраст. Новината за смъртта му беше потвърдена от неговия PR Кейти Алтман. Музикантът е издъхнал в събота, 28 ноември, заобиколен от семейството си. Причината за смъртта му не беше съобщена.

Vocalist and songwriter Mike Love, a co-founding member of the Beach Boys and the group’s longest-standing member, died Saturday. He was 85. https://t.co/pwyzTwfIcO https://t.co/NIeTUUG8Cs — Variety (@Variety) November 29, 2026

„Американска културна икона, той ще бъде запомнен с изключителния си талант и с вдъхновението, което даде на поколения музиканти“, заяви Алтман в изявление.

Майк Лав е сред основателите на „Бийч Бойс“, създадена в началото на 60-те години в Калифорния. Заедно с братята Брайън, Карл и Денис Уилсън, които са негови братовчеди, и приятеля им Ал Джардин той превръща групата в един от най-разпознаваемите музикални състави на своето време.

Песните им, посветени на сърфа, автомобилите, младостта и живота по калифорнийското крайбрежие, се превръщат в символ на американската попкултура. Сред най-големите им хитове са „Surfin’ USA“, „California Girls“, „I Get Around“, „Help Me, Rhonda“ и „Good Vibrations“. Световните продажби на албумите на групата надхвърлят 100 милиона копия.

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Гласът на „Бийч Бойс“

Лав е сред основните вокалисти на групата, като характерният му висок и леко носов тембър се чува в редица от най-енергичните ѝ песни. Той има съществен принос и като автор на текстове, докато Брайън Уилсън е основната творческа сила зад мелодиите, аранжиментите и звукозаписната продукция.

Сред най-известните песни, написани с участието на Лав, е „Kokomo“, която оглавява американската класация през 1988 г. Композицията е включена в саундтрака на филма „Коктейл“ с Том Круз.

През 1994 г., след съдебен спор с Брайън Уилсън, Лав получава признание за авторския си принос към текстовете на 35 песни на „Бийч Бойс“, както и компенсация за неизплатени авторски възнаграждения.

Музикантът е удостоен и с признание от Залата на славата на авторите на песни през 2025 г.

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Дългогодишни конфликти и завръщания

Историята на „Бийч Бойс“ е белязана не само от музикални успехи, но и от продължителни конфликти между членовете на групата. Отношенията между Майк Лав и Брайън Уилсън са особено сложни. Двамата често са имали различия относно музикалната посока на състава и творческите решения.

Докато Уилсън се стреми към по-експериментално звучене, Лав предпочита песни с по-достъпни текстове и мелодии, близки до първоначалния стил на групата.

През 1988 г., когато „Бийч Бойс“ са приети в Залата на славата на рокендрола, Лав предизвиква противоречиви реакции с речта си, в която отправя критики към редица известни музиканти, сред които „Бийтълс“, „Ролинг Стоунс“ и Брус Спрингстийн.

През 2012 г. Лав и Уилсън отново работят заедно по албума „That's Why God Made the Radio“, който става първият албум на групата от десетилетия, достигнал до челната десетка на класацията Billboard 200. Последвалото юбилейно турне обаче приключва преждевременно на фона на нови разногласия между двамата.

След смъртта на Денис Уилсън през 1983 г. и на Карл Уилсън през 1998 г. Майк Лав продължава да изнася концерти под името „Бийч Бойс“, заедно с различни музиканти, сред които и Брус Джонстън.

През 2026 г. здравословни проблеми го принуждават да отмени редица участия. Последното му концертно изпълнение с групата е било на 10 октомври в Нашвил, съобщават американски медии.

Музиката, която се превърна в част от американската култура

Роден на 15 март 1941 г. в Лос Анджелис, Майкъл Едуард Лав израства в семейство с музикални интереси. Още като тийнейджър започва да пее заедно с братовчед си Брайън Уилсън и постепенно се оформя идеята за групата, която по-късно ще стане известна като „Бийч Бойс“.

Първоначално музикантите се наричат „Пендълтънс“ (The Pendletones), но при издаването на дебютния им запис през 1961 г. получават името, с което ще влязат в историята на музиката.

През десетилетията Лав изгражда кариера, продължила повече от шест десетилетия. Той остава единственият от първоначалните членове на групата, който през цялата си кариера продължава да се изявява на сцената като част от „Бийч Бойс“.

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Въпреки промените в музикалните тенденции и многобройните конфликти, песните на групата запазват популярността си сред поколения слушатели.

„Самата музика никога не остарява. Тя вече е част от ДНК-то на нашата страна“, казва Лав в едно от интервютата си през годините.