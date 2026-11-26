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Ф енове на френския „Олимпик“ (Марсилия) нападнаха привърженици на „Левски“ по време на двубоя между двата отбора от Лига Европа на стадион „Велодром“.

Около 10 минути преди началото на мача между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ на стадион „Велодром“ над 200-300 привърженици на френския клуб са нахлули във вътрешните коридори на съоръжението и са се насочили към сектора с българските фенове, съобщават от gong.bg.

Източник: БГНЕС

Нападателите са били с маски и качулки, носели са бухалки, палки, ножове и сигнални ракети. Те са преминали през зоната, в която се намирали и представители на официалната делегация на „Левски“. По трибуните полетели бутилки и сигнални ракети.

Сред нападнатите имало обикновени привърженици, пътуващи с отбора, които не са част от организираните фенски фракции. Някои от тях са били бити и блъскани. По първоначална информация няколко българи са пострадали и са откарани в медицински заведения в Марсилия.

Източник: БГНЕС

Инциденти са регистрирани и във VIP сектора, където се намирала част от българската делегация. Един от присъстващите е бил нападнат и откаран в болница. Кадри от стадиона показаха нахлуването на фенове на домакините в гостуващия сектор и сблъсъците с българските привърженици.

Бивш футболист на „Славия“ е преследван с ножове, реакция от „Левски“

Сред потърпевшите е и бивш футболист на „Славия“, който е бил преследван с ножове. По информация на Gong той е паднал от втория етаж на една от трибуните, но не е получил сериозни наранявания.

От „Левски“ реагираха още на полувремето с официална позиция, озаглавена: „Варварска атака срещу феновете на Левски!“.

В телевизионните кадри и разпространените в интернет видеозаписи се виждат удари срещу български фенове и хвърлени факли към сектора на „сините“.

От телевизия MAX Sport, която излъчваше срещата от петия кръг на основната фаза в Лига Европа, съобщиха, че има привърженици на „Левски“, откарани в болница.

Източник: БГНЕС

Бившият собственик на ПФК „Левски“ Тодор Батков-син заяви пред NOVA, че е сред пострадалите. По негови думи на привържениците на българския тим не им е позволено да напуснат стадиона, а полетите се отлагат.

Инцидентите се случиха по време на мача от петия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Политически реакции

Президентът Илияна Йотова излезе с позицията след сблъсъка между феновете на ПФК „Левски“ и френския тим. Тя определи кадрите от Марсилия като потресаващи.

„Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност”, написа президентът Илияна Йотова в своя Facebook профил.

„Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници. Това поведение е недопустимо”, пише още тя.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази възмущението си от нападенията над феновете на "Левски" в Марсилия.

"Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион! Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?! Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най - тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион “Хейзел”! Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани! Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите.

На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде! Кураж! С вас съм!", написа Борисов в социалните мрежи.