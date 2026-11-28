Земетресение с предварителен магнитуд 5,0 разтърси крайбрежието на Южна Калифорния, близо до Лос Анджелис.

В Санта Моника хора напуснаха магазините, а на летището в Лос Анджелис паднаха таванни плочи; засега няма данни за пострадали или сериозни щети.

Властите проверяват обстановката и предупреждават за възможни вторични трусове, но опасност от цунами няма.

An M4.7 earthquake just shook Los Angeles from 12.2 km beneath Santa Monica Bay — initially flagged at 5.2 by ShakeAlert! Watch how it happened. 🌍🚨 If you are in the area, feel free to share your experience below. #Earthquake #LosAngeles #California https://t.co/KniKktyiFB — Earthquake Alerts (@Earthquake2day) November 28, 2026

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Южна Калифорния

Хора излязоха панически от магазините в Санта Моника, а таванни плочи паднаха в терминал на международното летище в Лос Анджелис, след като земетресение с предварителен магнитуд 5,0 разтърси крайбрежието на Южна Калифорния по време на празничния уикенд за Деня на благодарността.

Земетресението е регистрирано в 9:30 ч. местно време, на около 6 км западно-югозападно от Манхатън Бийч и на дълбочина около 12 км, съобщи Геоложката служба на САЩ.

„Към момента няма първоначални данни за структурни щети или пострадали“, заяви говорителката на пожарната служба на Лос Анджелис Линдзи Ланц. По думите ѝ службата е задействала режим за реакция при земетресение, като екипи от всичките 106 районни пожарни станции проверяват обстановката по суша, въздух и вода.

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„Засега няма съобщения за сериозни щети, но екипите на града оценяват възможните последици във всички райони“, написа кметът на Лос Анджелис Карън Бас в X. Тя допълни, че проверките ще продължат и информацията ще бъде актуализирана при необходимост.

Калифорнийската служба за извънредни ситуации съобщи, че работи с местните власти за оценка на щетите и предупреди за възможни вторични трусове. Според Националния център за предупреждение за цунами на САЩ няма опасност от цунами.

Земетресение разлюля Лос Анджелис, има ли опасност от цунами

Сеизмологът Луси Джоунс от Калифорнийския технологичен институт заяви, че трусът е бил сравнително дълбок, но е усетен в по-голямата част от района на Лос Анджелис. По думите ѝ това е едно от по-силните земетресения в района от доста време насам. Последният трус с магнитуд над 5 в столичния район, който тя си спомня, е земетресението край Ла Хабра през 2014 г. с магнитуд 5,1.

На международното летище в Лос Анджелис терминалът се разтресъл, а от тавана паднали плочи, съобщи кореспондентката на CNN Сара Сиднър. В разпространено от нея видео се виждат падащи елементи от тавана, докато в сградата звучат аларми.

В близката Санта Моника хората напуснали магазините, когато започнал трусът.

Какво да правим при земетресение

Земетресението е внезапно и често разрушително разклащане на земната повърхност, причинено от бързото освобождаване на енергия в земната кора, която създава сеизмични вълни. Тъй като земетресенията могат да ударят без предупреждение и да имат опустошителни последици, познаването на правилните действия преди, по време и след трус е от жизненоважно значение за намаляване на риска от наранявания и смъртни случаи. Тези протоколи за безопасност са разработени въз основа на дългогодишни изследвания и опит в сеизмично активни райони по света.

Подготовка преди земетресение

Ефективната подготовка може значително да намали щетите и опасностите. Препоръчително е да се подготви авариен комплект, съдържащ вода, нетрайни храни, лекарства, фенерче, радио на батерии и резервни батерии. В дома е важно да се идентифицират безопасни места, като под здрави маси или бюра, и далеч от прозорци и външни стени. Тежките мебели, рафтове и уреди трябва да бъдат здраво закрепени към стените, за да се предотврати тяхното преобръщане.

Семейният план за действие, включително определено място за среща извън дома, е също ключов елемент. Всеки член на семейството трябва да знае къде се намират главните спирателни кранове за газ и вода, както и електрическото табло, за да може да ги изключи при необходимост.

По време на земетресение

Най-важното правило по време на земетресение, когато сте на закрито, е "Клекни, Покрий се, Дръж се здраво" (Drop, Cover, Hold On). При първите признаци на трус, незабавно клекнете на ръце и колене, покрийте главата и врата си с ръце или с подръчни средства, след което пълзете под здрава мебел като маса или бюро и се дръжте здраво за нея, докато трусът отмине. Стойте далеч от прозорци, огледала, високи мебели, външни стени и висящи предмети. Не използвайте асансьори. Ако сте на легло, останете там и покрийте главата си с възглавница.

Ако сте на открито, опитайте се да се придвижите до открито пространство, далеч от сгради, улични лампи, дървета и електрически стълбове, след което легнете на земята.

В движещо се превозно средство, отбийте внимателно встрани на пътя на открито място, спрете и останете в автомобила, докато трусът приключи.

След земетресение

След като основният трус отмине, е важно да се запази спокойствие и да се оцени ситуацията. Проверете за наранявания на себе си и околните. Бъдете внимателни за падащи отломки, счупено стъкло и повредени електрически кабели. Ако има признаци на изтичане на газ или повреда на водопровода, изключете съответните комунални услуги. Слушайте радио или следете новинарски емисии за инструкции от властите. Избягвайте влизане в повредени сгради. Бъдете подготвени за вторични трусове (афтършокове), които могат да настъпят часове, дни или дори седмици след основното земетресение. Оказвайте помощ на пострадали, ако е безопасно и сте обучени да го правите. Прилагането на тези мерки е от съществено значение за оцеляване и минимизиране на последиците от земетресения, особено в сеизмично активни региони като България.