Разкриха кой е героят от кадрите в Марсилия, който защити жена с тяло си, а тя алармира за тежко ранени

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К адър от нападението в Марсилия обиколи социалните мрежи и показва как едно момче поема десетки удари, за да спаси момичето до себе си с риск за собствения си живот. Продължителната атака довежда до фрактура на черепа и малък кръвоизлив при мъжа, а двамата са откарани в болница редом с още близо 20 пострадали българи, показва репортаж на NOVA.

Разкриха кой е героят от кадрите в Марсилия, който защити жена с тяло си, а тя алармира за тежко ранени

По думите на Викторио и Богомила те са попаднали в капан на стадиона след противоречиви указания от страна на стюардите – едни са ги насочвали към клетката заради ескалиращото напрежение, а други са препречвали пътя им.

„Това не е нещо, което човек трябва да се замисли да ви направи. Просто го правиш“, заяви Викторио.

По време на атаката Викторио се е опитал да предпази приятелката си с тялото си, поемайки десетки удари, докато не е загубил съзнание. Той не показва лицето си пред камерата, тъй като е в рани и не иска близките му в България да го видят в подобно състояние.

Източник: стопкадър/NOVA

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Пострадалите разказват, че след като са се измъкнали от засадата, са били откарани с линейки в болница, където на Викторио е бил направен скенер около 1:00 ч.

„Към 1 часа ми направиха скенер. Към 3 часа ми казаха, че имам кръвоизлив малък и фрактура на черепа. Оттогава лекар не съм виждал. Качиха ме в тази стая. Само санитари сме виждали“, разказа още той.

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Богомила посочва, че е била ударена няколко пъти, след като Викторио е паднал и нападателите са продължили да го ритат.

„Бях много уплашена. Мислех, че това няма да свърши. Освен за Викторио, единствено и само си мислех за моите две деца. Наистина ме спаси. Ако не беше той, може би можеше и да не съм жива“, сподели Богомила.

Тя допълва, че състоянието ѝ е сравнително добро на фона на това на Викторио, но от 21:00 ч. вечерта не е била преглеждана от лекар.

По разкази на Викторио и Богомила в болницата има още един българин в тежко състояние, който е в интензивното отделение.

„Едно момче все още е в интензивното. Опитах се да направя контакт с него, но все още не можем да се свържем. Да видим какво е неговото състояние, дали можем да му съдействаме по някакъв начин. Защото видимо сме сами в тази ситуация“, посочи Богомила.

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Двамата споделят, че единственото им желание е да се приберат живи и здрави при семействата си в България.

„Просто страшна гледка, картинка и въобще филм на ужасите. Искаме само единствено да се приберем живи и здрави при семействата си“, каза Богомила.