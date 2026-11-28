В Бразилия голдън ретривърът Тереза помогнал на 2-годишно момиче да се задържи на повърхността, след като паднало в басейн.

Майката и по-голямата сестра извадили детето от водата; момичето не е пострадало.

Майката разпространила запис от инцидента, за да предупреди родителите колко бързо може да се случи трагедия.

🐶 "TEREZA OLMASAYDI BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİRDİ!" 📌Brezilya'da yüzme bilmeyen 2 yaşındaki küçük kız havuza girdi. 📌Çırpındığını fark eden ailenin Golden Retriever cinsi köpeği Tereza, saniyeler içinde suya atlayıp minik kızı suyun üzerinde tutarak hayatını kurtardı Yürek ısıtan o anlar kamerada 👇 https://t.co/0e46Ib6Gp0 — Yeniçağ (@YenicagGazetesi) November 25, 2026

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В Бразилия куче спаси давещо се двегодишно момиче от басейн, предаде британският в. „Дейли мейл“. Инцидентът е станал в град Чапада дос Гимараеш, щат Мату Гросо. Майката на момичето, фитнес треньорката Гладиса Филбидо, излязла за кратко да купи парче торта, а най-голямата ѝ дъщеря Николи отишла да изкъпе кучето си. В този момент двегодишната Майте, сама край басейна, внезапно паднала във водата.

Женският голдън ретривър Тереза, която била наблизо, забелязала опасността и скочила в басейна. Момичето веднага грабнало кучето и успяло да се задържи на повърхността. Майка ѝ и по-голямата ѝ сестра се върнали, втурнали се към басейна и извадили Майте от водата. Според Филбидо дъщеря ѝ често е близо до басейни, но никога преди не се е опитвала да влезе във водата без възрастен. Когато жената попитала дъщеря си какво се опитва да направи, Майте отговорила, че просто иска да се гмурне.

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Филбидо публикувала записа от охранителните камери в социалните мрежи, за да предупреди други родители. „Трагедия може да се случи за две секунди“, подчертала тя. Жената нарекла Тереза героиня и благодарила на кучето, че е държало детето ѝ на повърхността, докато не пристигнала помощ. Майте не е пострадала.

По-рано в Сиатъл, САЩ, куче от породата кане корсо на име Джуда спасил стопанката си от бившия ѝ годеник, който я нападнал с пистолет. То получило две огнестрелни рани, но оцеляло.