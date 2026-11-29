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Украинската 122-ра бригада подготвя хуманитарна мисия „Дядо Коледа“ за доставка на храна и лекарства на жителите на окупирания Кинбърнски полуостров.

Помощните пакети включват основни хранителни продукти и медикаменти, като начинът на доставяне се пази в тайна от съображения за сигурност.

Около 100 цивилни, предимно възрастни хора, все още живеят на полуострова и изпитват недостиг на храна, лекарства и медицински грижи.

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Украинските сили започнаха подготовката на хуманитарна мисия за доставка на храна и лекарства на цивилните, живеещи на временно окупирания от Русия Кинбърнски полуостров, съобщи на 26 ноември изданието UNITED24 Media .

Мисията, наречена „Дядо Коледа“, се организира от 122-ра отделна бригада на териториалната отбрана на Украйна под командването на Одеската оперативно-тактическа група. По информация на ArmyInform военните в момента подготвят индивидуални пакети с помощи за местните жители.

„В изпълнение на заповедта на командира на Одеската оперативно-тактическа група полковник Денис Носиков всички служби на 122-ра отделна бригада на териториалната отбрана вече се подготвят за осъществяването на планираната мисия“, заявиха от групата.

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От съображения за сигурност украинските сили не разкриват как ще бъдат доставени пакетите или други подробности около операцията, пише ArmyInform.

„Искаме обаче да подчертаем, че мисията има изцяло хуманитарен характер“, заяви представител на Одеската оперативно-тактическа група. „Ние, военнослужещите, откликнахме на нуждата на хората от храна и лекарства. Веднага след това започнахме да подготвяме пакетите“, допълни той.

Пакетите се подготвят въз основа на информация, събрана от жители, които по-рано са напуснали Кинбърнския полуостров, съобщава ArmyInform. Те съдържат зърнени храни, макаронени изделия, захар, масло, олио, месни консерви, боб, грах и основни лекарства.

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Операцията е наречена „Дядо Коледа“ в навечерието на Деня на Свети Николай.

„Именно затова мисията се нарича „Дядо Коледа“. Денят на Свети Николай наближава. Ние, Силите за отбрана на Украйна, искаме да напомним за общочовешките ценности, грижата, състраданието и дълга да помагаме на онези, които имат най-голяма нужда“, заявиха от Одеската оперативно-тактическа група.

Около 100 украински цивилни все още живеят на окупирания Кинбърнски полуостров. Много от тях са възрастни хора и изпитват недостиг на храна, лекарства и основни медицински грижи. Руските сили са минирали и маршрутите за евакуация, свързващи полуострова с континенталната част, което затруднява опитите на жителите да напуснат района.

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