Заради очакваните снеговалежи и заледявания от 29 ноември временно се спират автобусни линии №61 и №66 в София.

Линия №63 ще се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма“.

На терен работят 92 снегопочистващи машини, а по двата основни планински пътя на Витоша е извършено опесъчаване.

Спряха автобусна линия заради снега в София

Столичната община въвежда временна организация на движението на автобусните линии заради очакваните интензивни снеговалежи през нощта срещу неделя, образуването на значителна снежна покривка в планината и опасността от заледяване на пътните настилки вследствие на падналите през съботния ден дъждове. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Според прогнозата за времето снеговалежите ще продължат поне до обяд в неделя, като максималните температури в Софийско ще бъдат между минус 4 и минус 2 градуса, допълниха от общината.

С оглед на безопасността на пътниците от началото на утрешния ден, 29 ноември, се преустановява движението на автобусни линии №61 и №66.

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Автобусна линия №63 ще се движи по скъсен маршрут до спирка „Бялата чешма“.

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Временната организация ще остане в сила до достатъчно добро почистване на пътищата и осигуряване на условия за безопасното движение на автобусите, допълниха от Столичната община и напомниха, че пътищата на територията на Природен парк „Витоша“ не се обработват със сол и химически препарати.

Столичната община ще следи обстановката през целия ден и своевременно ще информира гражданите за възстановяването на обичайните маршрути на автобусните линии, пише още в съобщението.

С падането на първия сняг на терен в София работят 92 снегопочистващи машини, съобщиха по-рано от пресцентъра на Столичната община. На територията на Природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване по двата основни планински пътя – кв. „Бояна“ – „Златни мостове“ и кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“, с шест машини.