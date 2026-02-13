Лидери от цял свят се събират в Мюнхен за Конференцията по сигурността

Л идери от цял свят пристигат в Мюнхен за участие в Мюнхенската конференция по сигурността, която ще продължи до неделя, предаде ДПА.

Пет извода от Мюнхенската конференция за сигурност

Разговорите на високо равнище ще се съсредоточат главно върху Украйна, където война ще навлезе в петата си година по-късно този месец, и върху Иран, за който Тръмп предупреди, че може да бъде подложен на военни удари, ако скоро не бъде постигнато ядрено споразумение.

Но малко повече от година след втория мандат на Тръмп, задълбочаващата се пропаст между САЩ и Европа също се очаква да заеме централно място в дебатите.

Няма руска руска делегация в Мюнхен за срещата на върха

Годишният Мюнхенски доклад за сигурността зададе мрачен тон преди събитието, определяйки Тръмп като „разрушител“ на международния ред след 1945 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще открие конференцията, считана за водещ форум за дискусии по въпросите на сигурността и отбраната. Това ще е първото участие на консервативния лидер в конференцията в качеството му на канцлер.

Кой ще присъства на Мюнхенската конференция?

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който потресе миналогодишната аудитория в Мюнхен с острата си критика към европейските лидери, обвинявайки ги, че потискат свободата на словото и пренебрегват мненията на избирателите в дясното пространство, няма присъства тази година. На негово място държавният секретар на САЩ Марко Рубио е предвидено да говори в събота сутринта.

Мюнхенската конференция - там, където и враговете разговарят

Очаква се въпросът дали САЩ остават ангажирани с европейската сигурност и с НАТО да доминира както в дискусионните панели, така и в срещите при закрити врата.

Организаторите на форума съобщиха, че повече от 60 световни лидери ще присъстват на него, което е повече от всякога досега. Около 100 външни министри и министри на отбраната също ще участват.