Свят

Пхенян заплаши Сеул със "страховит отговор" в случай на нов инцидент с дрон

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен летателен апарат близо до демилитаризираната зона между двете Кореи

13 февруари 2026, 08:11
Пхенян заплаши Сеул със "страховит отговор" в случай на нов инцидент с дрон
Източник: iStock photos/Getty images

С еверна Корея предупреди, че отговорът ѝ на евентуално ново навлизане на дрон от Южна Корея във въздушното ѝ пространство ще бъде "страховит", предадоха световните агенции.

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен дрон близо до демилитаризираната зона между двете Кореи. Южнокорейските власти започнаха разследване след инцидента, а офиси на южнокорейските разузнавателни служби в Сеул бяха претърсени във вторник.

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

"Предварително отправям предупреждение. Повторната поява на такава провокация, нарушаваща неотменимия суверенитет на Корейска народнодемократична република със сигурност ще предизвика страховита реакция", заяви влиятелната сестра на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, предаде официалната севернокорейска агенция КЦТА.

Тя подчерта, че нарушаването на суверенитета на Северна Корея е неприемливо при каквито и да е обстоятелства.

"Не ни интересува кой е реалният организатор на проникването на дрона в територията на КНДР,  дали е отделно лице или гражданска организация", каза тя.

"Призовавам властите на Република Корея да обърнат необходимото внимание на превенцията, за да не се повтори такъв безразсъден акт", добави тя.

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Северна Корея обяви миналия месец, че е свалила дрон, оборудван със „съоръжения за наблюдение“, близо до град Кесон, на няколко километра от силно укрепената граница с Южна Корея. Пхенян поиска „подробно обяснение“ от Сеул за инцидента.

Снимки, публикувани от КЦТА, показваха останките на дрона и сиви и сини компоненти, представени като остатъци от камери. Севернокорейската армия заяви, че устройството е заснело „важни цели“ в граничните зони.

КЦТА също така обвини Южна Корея, че е изпратила подобен дрон през септември над Кесон, като обяви, че той се е разбил след неутрализиране чрез електронни смущения.

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южнокорейската армия заяви, че няма нищо общо с тези дронове, които са от модел, продаван свободно и който тя не използва. Първоначално Сеул предположи, че цивилни лица са организирали полетите над Северна Корея.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон осъди инцидентите, като подчерта, че подобни действия могат да предизвикат въоръжен конфликт между двете държави, които така и не са подписали мирен договор след Корейската война. Трима цивилни бяха обвинени за предполагаемата им роля в случая.

Дроновете могат да предизвикат "ужасна катастрофа"

Един от тях публично пое отговорност, като заяви, че е изпратил дрона, за да измери нивата на радиация и замърсяване с тежки метали около завода за обработка на уран в Пьонгсан, в Северна Корея.

Южнокорейските власти обявиха във вторник, че разследват също трима военни и служител на разузнаването, заподозрени в участие  в изстрелването на дроновете. 

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Последвайте ни
15-годишното момиче, наръгано в

15-годишното момиче, наръгано в "Подуяне" е в стабилно, но тежко състояние

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Днес почитаме преподобния Мартиниан и св. Евлогий, Александрийски архиепископ

Случаят

Случаят "Петрохан": Нови експертизи и още въпроси без отговор

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

13.02: Арестът, който превърна маркиз дьо Сад в символ на забраненото

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
5 причини защо кучето се взира във вас

5 причини защо кучето се взира във вас

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 21 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 21 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

Тир блъсна и уби жена на пътя Велико Търново – Русе

България Преди 54 минути

Движението в участъка е временно преустановено

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

САЩ и РСМ обявиха рамка на търговско споразумение

Свят Преди 1 час

То премахва всички мита на балканската държава върху американски промишлен и селскостопански внос

,

Петък 13-и идва три пъти през 2026 г.: Митове, факти и страховити съвпадения

Любопитно Преди 2 часа

Денят петък 13-и от незапомнени времена досега предизвиква у много хора неясното усещане на страх

Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

Жълт код за значителни валежи в петък - топло време ни очаква през уикенда

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Тръмп нанесе фатален удар на борбата с климатичните промени

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Официално прекратяваме така наречената Констатация за застрашеност

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Какво решиха лидерите на Европейския съвет днес

Свят Преди 10 часа

Урсула фон дер Лайен съобщи, че ще предложи стъпки, свързани със завършването на единния пазар

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

Йотова: Ключово е да увеличим доверието в еврото

България Преди 11 часа

Йотова: Еврото е само инструмент за постигането на много по-големи цели

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

Свят Преди 11 часа

Русия разполага със 150-хилядна армия в това направление

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Румъния преговаря със САЩ за Съвета за мир

Свят Преди 11 часа

Румънският президент потвърди на 6 февруари, че е получил покана

Съд пак спря промените за паркирането в София

Съд пак спря промените за паркирането в София

България Преди 12 часа

Спрените промени са свързани със синя и зелена зона

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Оставка на най-висшия британски държавен служител

Свят Преди 12 часа

Трета оставка след скандала с назначаването на Питър Манделсън за посланик в САЩ

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

Денев: Служители на ДАНС не е имало при хижа „Петрохан“

България Преди 12 часа

От "Продължаваме промяната-Демократична България" днес поискаха оставката на Денев

Димитър Радев: Еврото не е крайна цел. То е рамка

Димитър Радев: Еврото не е крайна цел. То е рамка

България Преди 13 часа

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Сепаратисти от Албърта искат да разцепят Канада

Свят Преди 13 часа

Подкупват Тръмп с нов нефтопровод

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

България Преди 14 часа

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

България Преди 14 часа

Премиерът в оставка призова да се спазва презумпцията за невинност

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 февруари, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 февруари, петък

Edna.bg

Бен Шелтън срещу Кецманович в Далас

Gong.bg

Оже-Алиасим и Бублик са четвъртфиналисти в Ротердам

Gong.bg

Тир блъсна пешеходка на пътя Велико Търново – Русе, жената е загинала

Nova.bg

Случаят „Петрохан“: Има ли прикрити данни и защо не са предприети действия при подадени сигнали

Nova.bg