Пхенян заплаши Сеул със "страховит отговор" в случай на нов инцидент с дрон

С еверна Корея предупреди, че отговорът ѝ на евентуално ново навлизане на дрон от Южна Корея във въздушното ѝ пространство ще бъде "страховит", предадоха световните агенции.

През януари беше свален южнокорейски разузнавателен дрон близо до демилитаризираната зона между двете Кореи. Южнокорейските власти започнаха разследване след инцидента, а офиси на южнокорейските разузнавателни служби в Сеул бяха претърсени във вторник.

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

"Предварително отправям предупреждение. Повторната поява на такава провокация, нарушаваща неотменимия суверенитет на Корейска народнодемократична република със сигурност ще предизвика страховита реакция", заяви влиятелната сестра на севернокорейския лидер, Ким Йо-чен, предаде официалната севернокорейска агенция КЦТА.

Тя подчерта, че нарушаването на суверенитета на Северна Корея е неприемливо при каквито и да е обстоятелства.

"Не ни интересува кой е реалният организатор на проникването на дрона в територията на КНДР, дали е отделно лице или гражданска организация", каза тя.

"Призовавам властите на Република Корея да обърнат необходимото внимание на превенцията, за да не се повтори такъв безразсъден акт", добави тя.

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Северна Корея обяви миналия месец, че е свалила дрон, оборудван със „съоръжения за наблюдение“, близо до град Кесон, на няколко километра от силно укрепената граница с Южна Корея. Пхенян поиска „подробно обяснение“ от Сеул за инцидента.

Снимки, публикувани от КЦТА, показваха останките на дрона и сиви и сини компоненти, представени като остатъци от камери. Севернокорейската армия заяви, че устройството е заснело „важни цели“ в граничните зони.

КЦТА също така обвини Южна Корея, че е изпратила подобен дрон през септември над Кесон, като обяви, че той се е разбил след неутрализиране чрез електронни смущения.

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южнокорейската армия заяви, че няма нищо общо с тези дронове, които са от модел, продаван свободно и който тя не използва. Първоначално Сеул предположи, че цивилни лица са организирали полетите над Северна Корея.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон осъди инцидентите, като подчерта, че подобни действия могат да предизвикат въоръжен конфликт между двете държави, които така и не са подписали мирен договор след Корейската война. Трима цивилни бяха обвинени за предполагаемата им роля в случая.

Дроновете могат да предизвикат "ужасна катастрофа"

Един от тях публично пое отговорност, като заяви, че е изпратил дрона, за да измери нивата на радиация и замърсяване с тежки метали около завода за обработка на уран в Пьонгсан, в Северна Корея.

Южнокорейските власти обявиха във вторник, че разследват също трима военни и служител на разузнаването, заподозрени в участие в изстрелването на дроновете.