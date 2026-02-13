Любопитно

Не сте в TikTok? Те така или иначе ви следят

TikTok събира чувствителна и потенциално неудобна информация за вас, дори ако никога не сте използвали приложението

13 февруари 2026, 06:40
Източник: iStock

TikTok разширява своята империя за събиране на данни и избягването на приложението няма да ви защити – но някои лесни стъпки могат да ви предпазят, съобщи BBC.

TikTok следи всичко, което правите в приложението му – няма изненади в това отношение. По-малко очевидно е как компанията ви следва в други части на интернет, които нямат нищо общо с TikTok. 

Всъщност TikTok събира чувствителна и потенциално неудобна информация за вас, дори ако никога не сте използвали приложението. През последната седмица наблюдавах уебсайтове, които изпращат данни до TikTok за диагнози рак, фертилитет и дори кризи с психичното здраве. Това е част от империя за проследяване, която се простира далеч отвъд платформата на социалните медии. Сега, благодарение на нов набор от функции, TikTok е готов да разшири мрежата си и да види още повече подробности за живота ви.

Промяната идва само седмици след продажбата на американските операции на TikTok на група компании, свързани с президента на САЩ Доналд Тръмп. Сделката доведе до нови опасения относно поверителността от страна на някои експерти по правата на човека и потребители , въпреки че TikTok твърди, че има прозрачни насоки за това как отговаря на правителствени искания за данни.  

За щастие, това е история за поверителността с положителна нотка. Няколко лесни стъпки, които можете да предприемете за около пет минути, ще ви помогнат да предпазите информацията си от TikTok. 

Проблемът е свързан с големи промени в „пиксела“ на TikTok - инструмент за проследяване, който компаниите използват, за да наблюдават вашето онлайн поведение. Помолих компания за киберсигурност, наречена Disconnect, да го анализира. Те откриха, че актуализираният TikTok пиксел събира информация по необичайни начини в сравнение с конкурентите си. 

„Това е изключително инвазивно“, казва Патрик Джаксън, главен технологичен директор в Disconnect. „Това разширено споделяне на данни, когато правите анализ на действителния пикселен код, виждате неща, които изглеждат наистина зле.“

TikTok твърди, че потребителите му са информирани за практиките за обработка на данни в политиките за поверителност и известията в някои случаи. Компанията също така казва, че предоставя на хората настройки за поверителност, за да поемат контрол.

„TikTok предоставя на потребителите прозрачна информация относно практиките си за поверителност и им дава множество инструменти за персонализиране на потребителското изживяване“, казва говорител на TikTok. „Рекламните пиксели са индустриален стандарт и се използват широко в социалните и медийните платформи, включително от BBC.“

Но повечето хора може да не осъзнават, че TikTok съхранява данни за тях, дори ако никога не са използвали платформата за социални медии.

Невидим тракер

Проследяващите пиксели не са нищо ново. Години наред компании, които управляват рекламни мрежи – включително Google, Meta и стотици други – ги използват, за да подслушват какво правят хората в мрежата. Те представляват невидимо изображение с размер на един пиксел от екрана ви, което се зарежда на заден план на уебсайт, пълен с технологии за събиране на данни. Те са навсякъде и постоянно ви наблюдават.

Ето как работи. TikTok, например, насърчава компаниите да поставят пиксели на своите уебсайтове, за да помогнат на гиганта в социалните медии да събира повече данни. Да кажем, че имам онлайн магазин за обувки. Ако използвам пиксел, това позволява на TikTok да събира много данни за моите клиенти, за да им показва насочени реклами. Освен това, това помага на TikTok да разбере дали хората, които виждат тези реклами за обувки, в крайна сметка правят покупка. По този начин знам, че рекламите, за които съм платил, работят и може би ще платя за още. (Както повечето новинарски организации, BBC използва инструменти за анализ и споделя данни с рекламни партньори в съответствие с нашата политика за поверителност . BBC не използва проследяващи пиксели на TikTok на своя уебсайт, нито поставя рекламни пиксели на сайтове на трети страни.)

Когато става въпрос за данни от магазини за обувки, информацията може да е безобидна. Но от години  пиша за събирането на данни от TikTok и пикселите могат да събират изключително лична информация.

Например, миналата седмица посетих уебсайта на група за подкрепа на хора с рак. Според Disconnect, когато щракнах върху бутон във формуляр, в който пишеше, че съм пациент с рак или оцелял от него, уебсайтът изпрати имейл адреса ми до TikTok заедно с тези данни. Компания за женско здраве изпрати данни до TikTok, когато разгледах тестове за плодовитост. Организация за психично здраве изпрати ping до TikTok, когато посочих, че търся кризисен консултант. Уебсайтове, които използват пиксели, изпращат данни за всеки отделен посетител, така че няма значение дали нямате акаунт в TikTok.  

Говорител на TikTok казва, че това по същество не е отговорност на TikTok. Според тях уебсайтовете са длъжни да спазват законите за поверителност и да ви информират за своите практики за данни. TikTok казва, че на уебсайтовете е забранено да споделят определени видове чувствителна информация, като например здравни данни. А компанията казва, че предприема проактивни стъпки , за да предупреждава уебсайтове, които споделят нещо неподходящо.

Източник: BBC    
TikTok Събиране на данни Поверителност Проследяващ пиксел Чувствителна информация Онлайн проследяване Предпазване от TikTok Империя за събиране на данни Киберсигурност Здравни данни
