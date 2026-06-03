България

Случаят „Баба Алино”: Какво знае бившият главен инспектор в „Строителен контрол”-Варна

Делян Грудев разказа, че за първи път пристигнал на обекта през март по време на акция на ОДМВР

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К акво знае вече бившият главен инспектор в „Строителен контрол”-Варна за строителството в местността „Баба Алино”, съобщава NOVA.

 

Делян Грудев разказа, че за първи път пристигнал на обекта през март по време на акция на ОДМВР.  Не знае какво се е случвало преди това - дали са ходили негови колеги, какво са констатирали и кога са го констатирали.

По думите му през март кметът Благомир Коцев се обадил на директора на „Строителен контрол” и поискал целият наличен строителен контрол да отиде в кабинета му. Коцев казал, че отиват на проверка, но не казал на кой обект. Качили се на три коли и пристигнали на място.

„Там видяхме, че тече акция на ОДМВР. Бяха събрали строителните работници, взимаха документи. Ние си стояхме отстрани и видяхме готови къщи и постройки на довършителен етап”, каза Грудев.  

„Дали строителството е продължило след това - нямам информация. На нас ни беше зададено като задача да започнем изготвянето на констативни актове за забрана на достъпа до строежите, както и преустановяване на всякакви строително-монтажни работи”, обясни Грудев.

„Кметът беше казал, че е необходимо Общинска полиция да има патрул там, за да следи дали не продължават строително-монтажни работи, както и да се забрани достъпът на тежка техника”, допълни той.  

След това не е ходил повече на място.

След като кметът Благомир Коцев каза, че е трябвало строителният контрол да бъде по-активен на терен и да го информират, ако са заплашвани от въоръжени охранители, Грудев каза: „Кой на кого трябва да докладва и какво е докладвал - не мога да дам коментар, тъй като съм на прекалено ниско ниво в йерархията. Макар и главен инспектор - ние сме най-долу в йерархията. Не искам да опетня името на никого, не искам да замесвам никого и не искам да обвинявам никого в нищо”.

Източник: NOVA    
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