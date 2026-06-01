След "Баба Алино" не могат да уволнят директорите на строителните служби във Варна

Шефката на Службата по кадастър се крие от регионалното министерство

1 юни 2026, 19:13
Разбиха международна група за трафик на мигранти
Дете избяга от дома си в София след забрана да гледа видеа онлайн
Мораториум върху цената на водата предлага ДПС
Съдят епилептик, че излъгал за книжка и прегазил 2 жени във Варна
Разбиха наркогрупа с хеликоптер и марихуана за 2 милиона евро
Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия
Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България
Министърът на земеделието призова кмета на Варна да събори "Баба Алино"

Д иректорът на Службата по геодезия, картография и кадастър във Варна Красимира Божкова отказва да получи заповедта си за уволнение. Още в петък е направен опит документът да ѝ бъде връчен, но тя е излязла в болнични. Това съобщиха пред NOVA от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Оказва се обаче, че тя отдавна е във фокуса на вниманието на Инспектората към ведомството. По думите на служебния министър Николай Найденов, той бил затрупан от жалби срещу нея. Сигнали, но за незаконна сеч в "Баба Алино", били подавани още през октомври 2023 година, обяви земеделският министър.

Преди две години и половина неправителствена организация подала сигнал за незаконна сеч в местността "Баба Алино". Държавата започнала проверка по случая, тъй като тя попада в обхвата на "Натура 2000", разкри министърът на земеделието Пламен Абровски.

"От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. Оттук - нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там. Отговорността си е на кмета на Варна", категоричен е Абровски.

През 2024 г, сигнал за опит постройките в "Баба Алино" да се узаконят чрез промяна на Подробния устройствен план на общината получава и директорът на строителния контрол Александър Драгнев.

"Съответно направихме акт за спиране и следователно заповед за спиране на обектите, на които се работи. Този доклад е без движение. Имам официална справка", обясни Александър Драгнев, директор на Дирекция "Управление на строителния контрол и организация на разрешителните режими". 

В петък кметът Благомир Коцев съобщи, че е уволнил Драгнев, а последният е категоричен - това не е вярно.

"Единственото, което видях е едно споразумение по взаимно съгласие, което ми беше предложено. Ако бъда така добър и ако се призная за виновен  - да го подпиша, което аз категорично отказах", подчерта Драгнев.

В същото време шефката на Службата по кадастър във Варна се крие от регионалното министерство, което за пореден път се опитва да я освободи, казаха пред NOVA от ведомството на Иван Шишков.

Пред NOVA NEWS бившият регионален министър Николай Найденов разкри, че тя отдавна е обект на проверки от Инспектората към ведомството.

"Два пъти се опитвам да я отстраня от служба, но тя е много гъвкава. И успява да се измъкне, защото самото отстраняване по закон изисква Инспекторат, изисква дисциплинарна комисия", подчерта Николай Найденов, бивш служебен министър на регионалното развитие. 

През последните месеци в МРРБ не са постъпвали сигнали за незаконния град, допълни Найденов. Но за него имало информация.

"В неформални разговори колеги са ми казали, че наистина са ходили там на проверка и наистина не са могли да влязат. Даже там охраната била с "Калашници". И мафиоти с мутри", заяви Найденов.

Преди дни прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. По него се работи активно, уверяват от обвинението.

"Обичайно за икономически престъпления следва по-дълго време да се събират доказателства, преди да бъде формулирано обвинение", категоричен е Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура Варна. 

Източник: NOVA    
Варна кадастър незаконно строителство Баба Алино
