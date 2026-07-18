Любопитно

189 години от рождението на Левски: Карлово и цяла България отдават почит на Апостола на свободата

Карлово е център на тържествата, а военни ритуали и церемонии се провеждат в редица градове

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 12:24
Лили Иванова с ново предизвикателство: Връща емблематична песен пред храм-паметника „Александър Невски“

Лили Иванова с ново предизвикателство: Връща емблематична песен пред храм-паметника „Александър Невски“
18 юли: Ражда се сърцето, което биеше само за Свободата

18 юли: Ражда се сърцето, което биеше само за Свободата
17 юли: Сълзите на Царевец – денят, в който мракът се спусна над столицата

17 юли: Сълзите на Царевец – денят, в който мракът се спусна над столицата
Българка счупи 6 световни рекорда на „Гинес“ за два месеца

Българка счупи 6 световни рекорда на „Гинес“ за два месеца
16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете
15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“

15 юли: Посечена диктатура - „Изгубих си ръцете, с които съм работил за България“
Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден

Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден
14 юли: Кървавата 1877 г. и защо историята забрави „втория Батак“

14 юли: Кървавата 1877 г. и защо историята забрави „втория Батак“

Б ългария отбелязва 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски с военни ритуали, възпоменателни церемонии и общоградски чествания в цялата страна. В събитията участват представители на Българската армия, местната власт, обществени организации и граждани.

18 юли: Ражда се сърцето, което биеше само за Свободата

Източник: БГНЕС

Кулминацията на честванията е в родния град на Апостола – Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. Програмата включва поредица от инициативи, посветени на живота и делото на Васил Левски.

Вечерта на площад „Васил Левски“ се провежда традиционният тържествен митинг-заря, в който участват военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

Източник: БГНЕС

На церемонията присъства президентът Илияна Йотова, която приема строя на представителните части на Българската армия, произнася слово, посветено на Апостола на свободата, и отдава почит пред паметника му.

  • Чествания в цялата страна

Военни ритуали се провеждат в редица градове.

В София пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина се състоя тържествено честване с участието на представително формирование от Националната гвардейска част.

Венци и цветя бяха поднесени от името на президента, Народното събрание, Министерския съвет, Столичната община, Министерството на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, политически партии, институции и граждани.

Почит към Апостола отдадоха представители на местната власт, ученици, деца от футболен клуб „Левски“ и жители на столицата.

В Пловдив церемонията пред паметника на Левски на Бунарджика беше с участието на представителни формирования от Военновъздушните сили и Съвместното командване на специалните операции, както и военен духов оркестър.

В Ловеч годишнината беше отбелязана с възпоменателна церемония и военен ритуал пред паметника на Апостола, а във Варна и Бургас бяха организирани военни почести, молебени и поднасяне на венци и цветя.

Събития с участието на военнослужещи се проведоха още в Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен, Асеновград, Благоевград и Горна Оряховица.

  • Карлово отдава почит на своя най-известен син

Празничната програма в Карлово започна с тържествена света литургия в храм „Свети Николай“, след което бяха поднесени цветя на гроба на Гина Кунчева – майката на Васил Левски.

Източник: БГНЕС

В града беше посрещнат и Националният туристически поход „По стъпките на Апостола“. Последваха церемонии по издигане на знамената на България и Карлово, молебен за благоденствието на града и шествие по улица „Васил Левски“.

В Националния музей „Васил Левски“ бяха връчени наградите на Фондация „Васил Левски“ и Комитет „Васил Левски“ – Карлово. В програмата бяха включени още литературен салон и изложба, посветена на паметника на Апостола в София.

Кулминацията на честванията е вечерното шествие и традиционната заря-проверка на площад „Васил Левски“.

Източник: БГНЕС
  • Апостолът на свободата

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е роден на 18 юли (6 юли по стар стил) 1837 г. в Карлово.

Той е идеолог на българската национална революция, организатор и ръководител на българското националноосвободително движение. Създава мрежа от революционни комитети в страната и посвещава живота си на идеята за свободна и независима България.

189 години след рождението му името на Апостола остава символ на борбата за свобода, справедливост и национално достойнство.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова, Николай Трифонов, Биляна Иванова    
Васил Левски Апостолът на свободата Годишнина от рождението Карлово Чествания Военни ритуали Митинг-заря Почит Паметник Националноосвободително движение
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Васил Терзиев: Няма криза с боклука в София, услугата вече се подобрява

Васил Терзиев: Няма криза с боклука в София, услугата вече се подобрява

България изпревари Испания и Италия: Плажовете по Черноморието ни са сред най-чистите в Европа

България изпревари Испания и Италия: Плажовете по Черноморието ни са сред най-чистите в Европа

Масов бой в Димитровград, 17 души са задържани

Масов бой в Димитровград, 17 души са задържани

Пожар избухна в електроцентрала в Кувейт след иранска атака

Пожар избухна в електроцентрала в Кувейт след иранска атака

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 1 ден
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 1 ден
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 1 ден
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Земетресение&nbsp;край гръцкия остров Крит</p>

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер край гръцкия остров Крит

Свят Преди 31 минути

Епицентърът е на около 31 километра северно от град Ираклион

Земеделският министър: 70% от млекопреработването е в ръцете на една компания

Земеделският министър: 70% от млекопреработването е в ръцете на една компания

България Преди 1 час

Пламен Абровски заяви, че малките производители губят достъп до пазара, а нови правила трябва да гарантират произхода на храните

Цистерна пламна на АМ „Тракия“ и затрудни движението по край Пазарджик

Цистерна пламна на АМ „Тракия“ и затрудни движението по край Пазарджик

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал тази сутрин при 107-ия километър, в посока Пловдив – Пазарджик

Напрежението между САЩ и Иран продължава да се изостря

Ескалацията в Близкия изток: САЩ нанесоха нови удари по Иран, Техеран отвърна с атаки в три държави

Свят Преди 4 часа

Седма поредна нощ на американски бомбардировки, инциденти в Ормузкия проток и ирански удари по военни бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн

Критично ниско ниво на водата в Сребърна: Обявиха частично бедствено положение

Критично ниско ниво на водата в Сребърна: Обявиха частично бедствено положение

България Преди 4 часа

Езерото е с около метър под оптималното ниво, а институциите започват спешно изпомпване на вода от Дунав, за да спасят уникалната екосистема

<p>Демерджиев: Прокуратурата е доста колеблива в действията си</p>

Демерджиев: Американските власти разполагат с документи по казуси, свързани със санкциите „Магнитски“

България Преди 4 часа

Вътрешният министър коментира резултатите от срещите си в САЩ и заяви, че темата остава във фокуса на американските правоохранителни органи

<p>Имен ден днес празнуват...</p>

Днес почитаме Свети Емилиан: Мъченикът от Доростол, който се опълчи на империята

Любопитно Преди 5 часа

Той е живял в град Доростол по времето на император Юлиан (360-363 г.)

Промяната идва след рокада в украинското Министерство на отбраната

Зеленски назначи нов временен ръководител на Службата за сигурност на Украйна

Свят Преди 5 часа

Досегашният първи заместник-председател Олександър Поклад поема временно ръководството на СБУ, след като Евген Хмара беше назначен за изпълняващ длъжността министър на отбраната

В продължение на четири десетилетия астрономите са дебатирали произхода на структура, известна като „лоб на галактическия център“

Мистерия, озадачавала астрономите 40 години, получи неочаквано обяснение

Любопитно Преди 5 часа

Вместо гигантска структура в центъра на Млечния път, учените откриват много по-близка сфера от газ, създадена от активността на масивни звезди

<p>МВФ отпуска $346 млн.&nbsp;на Венецуела след земетресението</p>

МВФ отпуска 346 млн. долара на Венецуела след опустошителното земетресение

Свят Преди 5 часа

Средствата са предназначени за финансиране на възстановяването на районите, засегнати от природната стихия

Пожарът е бил предимно низов и е овладян

Пожар в Благоевградско: Горяха близо 7 декара иглолистни гори

България Преди 5 часа

В района на огнената стихия няма къщи и не е съществувала пряка заплаха за населени места

Тимъти Шаламе

„Лятото на спортните крале“: Тимъти Шаламе и Дейвид Бекъм се срещнаха на Световното първенство

Любопитно Преди 5 часа

Двамата бяха сред звездните гости на двубоя между Франция и Испания, но впечатлиха с напълно различни модни визии

Хората започнаха да си помагат често с ИИ за създаване на текстове, но има как да се различи ясно човешкия текст от този, създаден с ИИ

Малката фраза, която издава ИИ и която хората вече копират

Любопитно Преди 5 часа

Ако пиесата „Юлий Цезар“ беше дебютирала тази година, Уилям Шекспир можеше да бъде обвинен, че я е написал с помощта на изкуствен интелект

Жега преди буря: Кога и къде времето се пречупва през уикенда

Жега преди буря: Кога и къде времето се пречупва през уикенда

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

САЩ удариха Иран за седма поредна нощ

САЩ удариха Иран за седма поредна нощ

Свят Преди 13 часа

Ударите са предназначени да продължат да влошават иранските военни способности

Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище

Много жертви и десетки изчезнали в Китай след свлачище

Свят Преди 13 часа

Голямо количество скали и почва са се срутили по склона, погребвайки над 10 сгради

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

Сбогом на дамата с гълъбите: Почина актрисата, която трогна милиони в „Сам вкъщи 2“

Edna.bg

Вин Дизел - Истинското му име ще ви изненада, а животът му е повече от „Бързи и яростни“

Edna.bg

Ако парите играеха на терена, Испания печели финала

Gong.bg

Гьоко Зайков: Отказах се от пари в полза на Левски, Крайова има атакуващ стил и иска да контролира играта

Gong.bg

Проверките на тирове в цялата страна продължават

Nova.bg

Лили Иванова с ново предизвикателство: Връща емблематична песен пред храм-паметника „Александър Невски“

Nova.bg