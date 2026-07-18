189 години от рождението на Левски: Карлово и цяла България отдават почит на Апостола на свободата

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18 юли: Ражда се сърцето, което биеше само за Свободата

Б ългария отбелязва 189-ата годишнина от рождението на Васил Левски с военни ритуали, възпоменателни церемонии и общоградски чествания в цялата страна. В събитията участват представители на Българската армия, местната власт, обществени организации и граждани.

18 юли: Ражда се сърцето, което биеше само за Свободата

Източник: БГНЕС

Кулминацията на честванията е в родния град на Апостола – Карлово, който на 18 юли отбелязва и своя празник. Програмата включва поредица от инициативи, посветени на живота и делото на Васил Левски.

Вечерта на площад „Васил Левски“ се провежда традиционният тържествен митинг-заря, в който участват военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

Източник: БГНЕС

На церемонията присъства президентът Илияна Йотова, която приема строя на представителните части на Българската армия, произнася слово, посветено на Апостола на свободата, и отдава почит пред паметника му.

Чествания в цялата страна

Военни ритуали се провеждат в редица градове.

В София пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина се състоя тържествено честване с участието на представително формирование от Националната гвардейска част.

Венци и цветя бяха поднесени от името на президента, Народното събрание, Министерския съвет, Столичната община, Министерството на отбраната, началника на отбраната, Конституционния съд, политически партии, институции и граждани.

Почит към Апостола отдадоха представители на местната власт, ученици, деца от футболен клуб „Левски“ и жители на столицата.

В Пловдив церемонията пред паметника на Левски на Бунарджика беше с участието на представителни формирования от Военновъздушните сили и Съвместното командване на специалните операции, както и военен духов оркестър.

В Ловеч годишнината беше отбелязана с възпоменателна церемония и военен ритуал пред паметника на Апостола, а във Варна и Бургас бяха организирани военни почести, молебени и поднасяне на венци и цветя.

Събития с участието на военнослужещи се проведоха още в Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен, Асеновград, Благоевград и Горна Оряховица.

Карлово отдава почит на своя най-известен син

Празничната програма в Карлово започна с тържествена света литургия в храм „Свети Николай“, след което бяха поднесени цветя на гроба на Гина Кунчева – майката на Васил Левски.

Източник: БГНЕС

В града беше посрещнат и Националният туристически поход „По стъпките на Апостола“. Последваха церемонии по издигане на знамената на България и Карлово, молебен за благоденствието на града и шествие по улица „Васил Левски“.

В Националния музей „Васил Левски“ бяха връчени наградите на Фондация „Васил Левски“ и Комитет „Васил Левски“ – Карлово. В програмата бяха включени още литературен салон и изложба, посветена на паметника на Апостола в София.

Кулминацията на честванията е вечерното шествие и традиционната заря-проверка на площад „Васил Левски“.

Източник: БГНЕС

Апостолът на свободата

Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски, е роден на 18 юли (6 юли по стар стил) 1837 г. в Карлово.

Той е идеолог на българската национална революция, организатор и ръководител на българското националноосвободително движение. Създава мрежа от революционни комитети в страната и посвещава живота си на идеята за свободна и независима България.

189 години след рождението му името на Апостола остава символ на борбата за свобода, справедливост и национално достойнство.