Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

О кръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуално бездействие на длъжностни лица, свързано с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Информацията беше оповестена от Апелативната прокуратура във Варна заради засиления обществен интерес към случая.

По данни на прокуратурата към момента по случая се водят общо четири разследвания – едно в Окръжната прокуратура и три в Районната прокуратура – Варна.

Проверяват дали длъжностни лица са прикривали нарушения

Разследването на Окръжната прокуратура е насочено към установяване дали в периода от юли 2023 г. до май 2026 г. длъжностни лица са бездействали или не са изпълнили служебните си задължения с цел да осигурят облага за други лица.

Производството е образувано след сигнал от Регионалната дирекция по горите – Варна. В него се съдържат доклади и констативни протоколи за изградени сгради в района, като част от тях не фигурират в кадастралната карта, а за други липсват строителни документи.

След проверка на полицията материалите са били изпратени в Районната прокуратура, а впоследствие – по компетентност в Окръжната прокуратура заради съмнения за престъпления по служба.

Разследват използване на фалшиви документи

Отделно Районната прокуратура – Варна води разследване за използване на неистински официални документи.

Според информацията в периода между 26 януари и 4 февруари 2026 г. пред Службата по геодезия, картография и кадастър и пред дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Варна са били представяни удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са фалшиви.

Документите са били представяни като издадени от главния архитект на район „Приморски“, но разследването проверява тяхната автентичност.

По случая вече са уведомени нотариусите във Варненския съдебен район, Агенцията по вписванията, НАП, кадастърът и Община Варна, за да се предотвратят евентуални щети за граждани и сделки с проблемни имоти.

Проверяват и декларации с невярно съдържание

Друго разследване е свързано с декларации, подавани през 2023 г., в които е било посочвано, че постройки в местността „Баба Алино“ са изградени преди 31 март 2001 г.

Това е важно обстоятелство, тъй като подобни сгради могат да бъдат признати за „търпими“ по Закона за устройство на територията.

Прокуратурата проверява дали в тези декларации умишлено са били посочвани неверни данни.

Разследват и незаконна сеч

Сред образуваните производства има и разследване за незаконна сеч в района.

По данни на прокуратурата през юли 2024 г. в местността „Баба Алино“ са били отсечени незаконно 41 дървета от горския фонд без необходимите разрешителни.

Сред унищожените дървета има ясен, топола, габър, клен и цер.

Прокуратурата: Разследванията продължават

От Апелативната прокуратура подчертават, че всички образувани досъдебни производства са активни и не са прекратявани или спирани.

Разследванията продължават, като се събират доказателства, разпитват се свидетели и се извършват проверки на документи и институции, свързани със строителството в района.

Случаят с т.нар. „незаконен град“ край Варна предизвика сериозен обществен и политически отзвук, след като стана ясно, че в местността са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни.