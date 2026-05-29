България

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

Четири досъдебни производства се водят по случая с мащабните незаконни постройки край Варна

29 май 2026, 10:07
ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София
Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция
Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава
Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение
Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда

Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда
Разкриха наркобаза в кв.

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

О кръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуално бездействие на длъжностни лица, свързано с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Информацията беше оповестена от Апелативната прокуратура във Варна заради засиления обществен интерес към случая.

По данни на прокуратурата към момента по случая се водят общо четири разследвания – едно в Окръжната прокуратура и три в Районната прокуратура – Варна.

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Проверяват дали длъжностни лица са прикривали нарушения

Разследването на Окръжната прокуратура е насочено към установяване дали в периода от юли 2023 г. до май 2026 г. длъжностни лица са бездействали или не са изпълнили служебните си задължения с цел да осигурят облага за други лица.

Производството е образувано след сигнал от Регионалната дирекция по горите – Варна. В него се съдържат доклади и констативни протоколи за изградени сгради в района, като част от тях не фигурират в кадастралната карта, а за други липсват строителни документи.

След проверка на полицията материалите са били изпратени в Районната прокуратура, а впоследствие – по компетентност в Окръжната прокуратура заради съмнения за престъпления по служба.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

Разследват използване на фалшиви документи

Отделно Районната прокуратура – Варна води разследване за използване на неистински официални документи.

Според информацията в периода между 26 януари и 4 февруари 2026 г. пред Службата по геодезия, картография и кадастър и пред дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Варна са били представяни удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са фалшиви.

Документите са били представяни като издадени от главния архитект на район „Приморски“, но разследването проверява тяхната автентичност.

По случая вече са уведомени нотариусите във Варненския съдебен район, Агенцията по вписванията, НАП, кадастърът и Община Варна, за да се предотвратят евентуални щети за граждани и сделки с проблемни имоти.

Какво знаем за „незаконния град“ край Варна?

Проверяват и декларации с невярно съдържание

Друго разследване е свързано с декларации, подавани през 2023 г., в които е било посочвано, че постройки в местността „Баба Алино“ са изградени преди 31 март 2001 г.

Това е важно обстоятелство, тъй като подобни сгради могат да бъдат признати за „търпими“ по Закона за устройство на територията.

Прокуратурата проверява дали в тези декларации умишлено са били посочвани неверни данни.

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Разследват и незаконна сеч

Сред образуваните производства има и разследване за незаконна сеч в района.

По данни на прокуратурата през юли 2024 г. в местността „Баба Алино“ са били отсечени незаконно 41 дървета от горския фонд без необходимите разрешителни.

Сред унищожените дървета има ясен, топола, габър, клен и цер.

Прокуратурата: Разследванията продължават

От Апелативната прокуратура подчертават, че всички образувани досъдебни производства са активни и не са прекратявани или спирани.

Разследванията продължават, като се събират доказателства, разпитват се свидетели и се извършват проверки на документи и институции, свързани със строителството в района.

Случаят с т.нар. „незаконен град“ край Варна предизвика сериозен обществен и политически отзвук, след като стана ясно, че в местността са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни.

Източник: prb.bg    
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Защо кучетата обичат да носят пръчки

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Свят Преди 29 минути

<p>АЕЦ &bdquo;Запорожие&ldquo; остана без връзка със света за 12 часа</p>

МААЕ: АЕЦ „Запорожие“ остана без връзка със света за 12 часа

Свят Преди 38 минути

Това е най-продължителното подобно прекъсване в обекта от началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Любопитно Преди 54 минути

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

,

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Свят Преди 1 час

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Свят Преди 1 час

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Любопитно Преди 1 час

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

България Преди 1 час

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Технологии Преди 1 час

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Урсула фон дер Лайен

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Свят Преди 1 час

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Свят Преди 1 час

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

.

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 1 час

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Свят Преди 1 час

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

Здравни работници на „Лекари без граници“, носещи предпазни средства, преминават в ограничена зона извън изолационно отделение в болницата за многопрофилни случаи в Монгбвалу по време на дейности по превенция и реагиране на ебола на 26 май 2026 г. в Монгбвалу, Демократична република Конго.

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

,

Пропуснете Турция и Кипър: Този гръцки остров е нов луксозен семеен рай

Любопитно Преди 2 часа

Тайните на легендарния залив Навагио, място, което трябва да видите поне веднъж в живота си

Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

България Преди 2 часа

Инспекцията по труда и следствието започват проверки по случая

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Кристиано Роналдо остана без треньор в Ал Насър

Gong.bg

Падна още една пречка по пътя на Жозе Моуриньо към "Бернабеу"

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

Nova.bg