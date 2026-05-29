Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

Обновена преди 23 минути / 29 май 2026, 11:33
К орпорация КУБ - строител в местността "Баба Алино", отмени насрочената за днес пресконференция, на която бяха дали заявка да дадат отговори на въпросите от последните дни.

Тази сутрин собственикът на фирмата инвеститор Олег Невзоров е изпратил писмо до медиите, в което посочва, че поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху компанията, които блокират работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага отлагането на пресконференцията.

"Запазваме си правото на истината. Ще ви уведомим допълнително", завършва писмото си той.

От Корпорацията излязоха с официална позиция относно казуса „Баба Алино“, в която са категорични, че настояват фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически внушения. 

"КУБ Корпорация, изправена пред засилен обществен интерес и публични твърдения относно инвестиционния си проект в местността „Баба Алино“ край Варна, заявява следното:

Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред. Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди.

За компанията и инвестицията

КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме лиценз клас 1.

Инвестицията в комплекс Forest Club е част от нашия дългосрочен ангажимент към Варна и региона. В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в България закрила и работа, след началото на войната в Украйна.

По статута на земята и горския фонд

По отношение на твърденията, че земята е била горски фонд и впоследствие преобразувана за строителство, заявяваме: Към момента на придобиване на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история. КУБ Корпорация е заварила територията с план от 1967 година и с решение на общинските органи от 2015 година като такава, попадаща под хипотезата  на пар. 6 от ЗГ, каквато процедура е била започната дори в по-голям обхват от настоящата по допуснатия ПУП-ПРЗ, която процедура предвижда, че може да не се променя предназначението на гората. ОУП на Варна е приет през 2015 година - също преди КУБ да стъпи в България. Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”. ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на РРБ след дълго обществено обсъждане. С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП. Настояваме да бъде отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от Общината; те са автентични. Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ. Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни.

За мерките на терена и сигурността

Отхвърляме внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Необходимо е ясно разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители. Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване с компетентните органи.

Политически атаки и съдебна защита

КУБ Корпорация категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора. Не приемаме твърдения, които уронват доброто ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората, работещи по проекта.

Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди", пише още в позицията.

По-рано бе съобщено, че Окръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуално бездействие на длъжностни лица, свързано с незаконното строителство в местността „Баба Алино“ край Варна. Информацията беше оповестена от Апелативната прокуратура във Варна заради засиления обществен интерес към случая.

По данни на прокуратурата към момента по случая се водят общо четири разследвания – едно в Окръжната прокуратура и три в Районната прокуратура – Варна.

Проверяват дали длъжностни лица са прикривали нарушения

Разследването на Окръжната прокуратура е насочено към установяване дали в периода от юли 2023 г. до май 2026 г. длъжностни лица са бездействали или не са изпълнили служебните си задължения с цел да осигурят облага за други лица.

Производството е образувано след сигнал от Регионалната дирекция по горите – Варна. В него се съдържат доклади и констативни протоколи за изградени сгради в района, като част от тях не фигурират в кадастралната карта, а за други липсват строителни документи.

След проверка на полицията материалите са били изпратени в Районната прокуратура, а впоследствие – по компетентност в Окръжната прокуратура заради съмнения за престъпления по служба.

Разследват използване на фалшиви документи

Отделно Районната прокуратура – Варна води разследване за използване на неистински официални документи.

Според информацията в периода между 26 януари и 4 февруари 2026 г. пред Службата по геодезия, картография и кадастър и пред дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Варна са били представяни удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са фалшиви.

Документите са били представяни като издадени от главния архитект на район „Приморски“, но разследването проверява тяхната автентичност.

По случая вече са уведомени нотариусите във Варненския съдебен район, Агенцията по вписванията, НАП, кадастърът и Община Варна, за да се предотвратят евентуални щети за граждани и сделки с проблемни имоти.

Проверяват и декларации с невярно съдържание

Друго разследване е свързано с декларации, подавани през 2023 г., в които е било посочвано, че постройки в местността „Баба Алино“ са изградени преди 31 март 2001 г.

Това е важно обстоятелство, тъй като подобни сгради могат да бъдат признати за „търпими“ по Закона за устройство на територията.

Прокуратурата проверява дали в тези декларации умишлено са били посочвани неверни данни.

Разследват и незаконна сеч

Сред образуваните производства има и разследване за незаконна сеч в района.

По данни на прокуратурата през юли 2024 г. в местността „Баба Алино“ са били отсечени незаконно 41 дървета от горския фонд без необходимите разрешителни.

Сред унищожените дървета има ясен, топола, габър, клен и цер.

Прокуратурата: Разследванията продължават

От Апелативната прокуратура подчертават, че всички образувани досъдебни производства са активни и не са прекратявани или спирани.

Разследванията продължават, като се събират доказателства, разпитват се свидетели и се извършват проверки на документи и институции, свързани със строителството в района.

Случаят с т.нар. „незаконен град“ край Варна предизвика сериозен обществен и политически отзвук, след като стана ясно, че в местността са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни.

Източник: БНТ/ОП-Варна/БГНЕС    
МААЕ: АЕЦ „Запорожие" остана без връзка със света за 12 часа

