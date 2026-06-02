Главният архитект на Варна с нови разкрития за селището „Баба Алино“

Г лавният архитект на Варна Виктор Бузев с коментар по казуса с т.нар. незаконно селище в местността „Баба Алино“. Той разказа, че е научил за случая в края на миналото лято, след като при него се обърнали граждани, закупили имоти в района.

По думите му именно тогава станало ясно, че „там вече се продават имоти“, което провокирало интереса му към случващото се на терена и довело до предприемането на проверки.

Бузев обясни, че първоначалните действия на институциите са били затруднени заради ограничения достъп до имота.

„Нямаше как да се влезе в имота, имаше охрана“, заяви той пред NOVA и допълни, че е направил опит да се легитимира и да извърши проверка, но това не е било възможно по обичайния административен ред. Според него именно тази ситуация е създала сериозна пречка за по-задълбочен контрол на място.

Главният архитект посочи още, че темата е била обсъждана в различни общински структури и експертни съвети, ангажирани с контрола върху незаконното строителство.

„Има общински служби, които се занимават с незаконното строителство, както и полиция“, подчерта Бузев.

Той уточни, че е изготвял доклади и е изпращал информация до компетентните институции, но отказа да навлиза в подробности поради факта, че „тече разследване“. По думите му цялата кореспонденция може да бъде изискана по надлежния ред от разследващите органи.

По отношение на устройствените процедури архитектът подчерта, че не може да се говори за директно узаконяване на вече изградени обекти. Според него по-скоро става дума за процедури по урбанизиране на терена и промяна на предназначението на земята.

Той обясни, че подробните устройствени планове се изработват въз основа на актуалната кадастрална карта, в която се нанасят всички съществуващи обекти, независимо дали са законни или не.

Бузев коментира и темата с удостоверенията за търпимост, като бе категоричен, че те не легализират незаконно строителство.

По думите му този документ има ограничено административно действие и не променя правния статут на сградите. Той предупреди, че често се създава погрешното впечатление, че чрез подобно удостоверение могат да бъдат узаконени вече построени обекти, което не отговаря на законовите разпоредби.

Главният архитект посочи, че при издаването на такива документи участват лицензирани специалисти – геодезисти, архитекти и инженери, които носят професионална отговорност за подготвената документация. Освен това заявителите подписват нотариално заверени декларации и носят наказателна отговорност при предоставяне на неверни данни.

Бузев изрази недоумение и от състоянието на документацията по конкретния случай.

„Такова безхаберно отношение към документацията никога не съм срещал“, заяви той, като подчерта, че при инвестиция от подобен мащаб липсата или непълнотата на необходимите документи е изключително необичайна.

В заключение главният архитект на Варна подчерта, че действащото законодателство не предвижда автоматично узаконяване на подобни строежи. Ако обектите не отговарят на нормативните изисквания, те подлежат на премахване. Според него случаят поставя и въпроси за координацията между институциите, които отговарят за строителния контрол и устройственото планиране.