Пожар в Благоевградско: Горяха близо 7 декара иглолистни гори

Г орски пожар, възникнал в иглолистна гора край благоевградското село Хърсово, е овладян след бързата и координирана намеса на няколко екипа. Огънят е обхванал площ от около 6-7 декара в района на махала Горни Двуяци, но към момента разпространението му е спряно, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

В потушаването на пламъците, които са били предимно низови, са се включили целият наличен състав на Държавно горско стопанство (ДГС) Благоевград, заедно с екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Безценна подкрепа на терен са оказали и доброволците от Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“.

Според данните от ЮЗДП, в района на пожара няма къщи и не е съществувала пряка заплаха за населени места. Въпреки че огънят е овладян, екипите на пожарната и горските служители, наброяващи около десетима, остават на място за наблюдение и предотвратяване на евентуално ново разпалване, уточниха от предприятието пред NOVA.

Във връзка с инцидента от Югозападното държавно предприятие отново призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с огън сред природата. От институцията напомнят, че при забелязване на дим или пламъци трябва незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.