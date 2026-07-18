България

Пожар в Благоевградско: Горяха близо 7 декара иглолистни гори

В района на огнената стихия няма къщи и не е съществувала пряка заплаха за населени места

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 07:22
Пожар в Благоевградско: Горяха близо 7 декара иглолистни гори
Пожарът е бил предимно низов и е овладян   
Източник: ЮЗДП-Благоевград

Г орски пожар, възникнал в иглолистна гора край благоевградското село Хърсово, е овладян след бързата и координирана намеса на няколко екипа. Огънят е обхванал площ от около 6-7 декара в района на махала Горни Двуяци, но към момента разпространението му е спряно, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

В потушаването на пламъците, които са били предимно низови, са се включили целият наличен състав на Държавно горско стопанство (ДГС) Благоевград, заедно с екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Безценна подкрепа на терен са оказали и доброволците от Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“.

Според данните от ЮЗДП, в района на пожара няма къщи и не е съществувала пряка заплаха за населени места. Въпреки че огънят е овладян, екипите на пожарната и горските служители, наброяващи около десетима, остават на място за наблюдение и предотвратяване на евентуално ново разпалване, уточниха от предприятието пред NOVA.

Във връзка с инцидента от Югозападното държавно предприятие отново призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при боравене с огън сред природата. От институцията напомнят, че при забелязване на дим или пламъци трябва незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, NOVA, "Фокус"    
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