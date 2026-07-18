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България изпревари Испания и Италия: Плажовете по Черноморието ни са сред най-чистите в Европа

Страната ни заема трето място в ЕС по качество на водите за къпане, показват данни на Европейската агенция по околна среда

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 11:17
България изпревари Испания и Италия: Плажовете по Черноморието ни са сред най-чистите в Европа
Данните са от годишния доклад на базираната в Копенхаген Европейска агенция по околна среда (ЕАОС)   
Източник: iStock photos/Getty images

Б ългария се нарежда на трето място в Европейския съюз по чистота на водите за къпане, изпреварвайки дестинации като Испания, Италия и Хърватия. Това позиционира страната ни като една от най-предпочитаните за морски туризъм, базирано на обективни екологични критерии.

България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз

Данните произлизат от годишния доклад на базираната в Копенхаген Европейска агенция по околна среда (ЕАОС), цитиран от изданието Which?. Според доклада, общо 96% от зоните за къпане в ЕС отговарят на минималните стандарти за качество, а 85% от над 22 000 тествани места са получили най-високата оценка – „отлично“.

  • Лидерите в класацията

Начело на класацията е Кипър със 100% от водите си оценени като отлични. Второто място е за Гърция с 97,1%, следвана плътно от България с 96,9%. В групата на страните с високо качество на водите попадат още Австрия, Дания, Германия, Италия, Испания и Хърватия.

  • Рискове за здравето и страните в дъното

На другия полюс са държави със значителни проблеми. В Албания само 16,8% от водите за къпане са с отлично качество, а 23% са оценени като „лоши“ поради наличие на фекални бактерии. Сред страните с най-ниски оценки са още Естония (56,9%), Полша (58,7%) и Унгария (64%).

Експертите от агенцията предупреждават за здравните рискове, свързани с бактерии като Ешерихия коли и ентерококи, които попадат във водните басейни след обилни дъждове от преливаща канализация или селскостопански оттичания. Те могат да причинят кожни, очни и ушни инфекции, както и стомашно-чревни разстройства, като най-уязвими са малките деца и възрастните хора.

За информиран избор Европейската агенция по околна среда поддържа интерактивна карта, чрез която потребителите могат да проверят качеството на водата на конкретен плаж, езеро или зона за къпане в Европа.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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