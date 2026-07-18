Васил Терзиев: Няма криза с боклука в София, услугата вече се подобрява

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К метът на София Васил Терзиев заяви, че в столицата няма криза с управлението на отпадъците, но призна, че е имало затруднения с качеството на услугата. Пред NOVA той посочи, че ситуацията в районите „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“ вече е значително подобрена, а в първите два района е започнало поетапно почистване, отпушване на шахти и миене на улиците.

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По думите му общината е предприела мерки за стабилизиране на дейността, след като са изтекли договорите с досегашните изпълнители и са стартирали нови процедури за избор на фирми.

По-ниска цена за сметосъбирането

Терзиев обясни, че първоначално подадените оферти за сметосъбиране са били на обща стойност около 1,1 млрд. лева.

По думите му Столичната община се насочва към сключване на договори на стойност между 600 и 650 млн. лева за съответните райони.

„Това означава спестяване на около 220 млн. евро, или близо 450 млн. лева, за софиянци, като в същото време ще получим по-качествена услуга, нова техника и нови съдове за отпадъци“, заяви кметът.

Той подчерта, че договорите не са били прекратявани, а просто срокът им е изтекъл и в момента се провеждат нови обществени поръчки.

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Напредък при осигуряването на места в детските градини и ясли

„Започнахме с над 10 000, дори почти 11 000 деца без място, а сега броят им е под 7000“, отбеляза Терзиев.

Според него недостигът на места за първа градинска група вече е почти преодолян, като именно това е било основен приоритет на настоящото управление.

Най-сериозният проблем остава при яслите, където свободните места не достигат за малко над 5000 деца.

Терзиев посочи, че една от причините е недостигът на медицински сестри и действащото изискване във всяка яслена група да работят по две медицински лица.

По думите му Столичната община ще настоява за законодателни промени, които да позволят и педагогически специалисти да полагат грижи за децата в яслена възраст.

От началото на мандата са открити 18 нови детски градини, а още 10 са в процес на изграждане.

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Планове за модернизация на градския транспорт

По отношение на градския транспорт Терзиев съобщи, че е постигнато споразумение със синдикатите за увеличение на възнагражденията на служителите, макар и в по-малък размер в сравнение с предходни години.

Той отбеляза, че изпълнението на по-дългосрочните планове ще изисква подкрепа от държавния бюджет за периода 2027–2031 г., включително за преминаване към едносменен режим на обучение в училищата.

Сред приоритетите на общината е и обновяването на автопарка на градския транспорт. По думите на кмета се планира закупуването на 145 нови превозни средства – трамваи, електробуси, тролейбуси и автобуси, които да подобрят качеството на услугата за пътниците.