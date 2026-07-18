Демерджиев: Американските власти разполагат с документи по казуси, свързани със санкциите „Магнитски“

Цурински: Ако не всеки втори, то всеки трети шофьор на камион е в нарушение

Откриха фентанил и кокаин в тайник в радио на кола в София

Жега преди буря: Кога и къде времето се пречупва през уикенда

Б ългарската прокуратура е доста колеблива в действията си – понякога действа, понякога не действа, а понякога все още ни затруднява. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред NOVA след поредица от срещи на високо равнище в Съединените американски щати.

Демерджиев алармира в САЩ за заобикаляне на санкциите „Магнитски“ в България

По думите му разговорите са били посветени на сътрудничеството в областта на сигурността на границите и прилагането на санкциите по глобалния закон „Магнитски“.

Демерджиев посочи, че сътрудничеството между България и САЩ включва обмен на опит, добри практики и технически решения, както и провеждането на съвместни обучения и операции. Сред основните теми са били охраната на сухопътната граница с Турция, сигурността на пристанищата и защитата на морските граници.

Според вътрешния министър охраната на морската граница е „доста по-специфична с оглед на войната в Украйна и предизвикателствата, които ни представя“.

Демерджиев: Предоставихме на САЩ данни за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

В рамките на визитата си Демерджиев е провел и среща в Министерството на правосъдието на САЩ със заместник-главен прокурор и екип от прокурори. Разговорите са били насочени към санкциите по закона „Магнитски“, както и към лица, които се отклоняват от тях или подпомагат други да ги заобикалят.

МВР е предало на САЩ данни за схеми за заобикаляне на санкциите „Магнитски“

По думите му американската страна е била предупредена, че „има опасност не всички институции в България да им съдействат“. Демерджиев изрази надежда, че тези разследвания „ще бъдат очевидно във фокуса на вниманието и на правоохранителните органи в Америка“.

Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

На въпрос дали американските власти разполагат с конкретни документи или само с информация, министърът отговори, че „говорим за информация и за доказателства, и не говорим само за политическо говорене“.

„Американците вече разполагат с документи и ще разполагат с още документи“, заяви Демерджиев, като допълни, че те проявяват „доста сериозен интерес“ към темата.