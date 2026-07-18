Критично ниско ниво на водата в Сребърна: Обявиха частично бедствено положение

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В одното ниво в биосферния резерват „Сребърна“ е с около един метър под оптималното, като основните причини са климатичните промени и човешката намеса. Това заяви директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе Дауд Ибрям по повод обявеното частично бедствено положение в община Силистра заради критичното състояние на резервата.

„Сребърна“, включен в Списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО, е едно от най-ценните влажни зони в България. Резерватът осигурява убежище на 114 вида птици, като 22 от тях са редки или застрашени от изчезване. Сред най-емблематичните обитатели са къдроглавите пеликани, а през района ежегодно преминават и големи ята розови пеликани, лебеди и различни видове патици.

Уникалната екосистема на езерото зависи от периодичното му захранване с вода от река Дунав чрез два канала. Именно повишаването на водното ниво води до образуването на плаващи тръстикови острови, които осигуряват безопасни места за гнездене, недостъпни за сухоземни хищници.

През последните години обаче водният стоеж на Дунав остава трайно нисък. За да започне естественото захранване на резервата, нивото на реката трябва да надхвърли 12 метра – условие, което все по-рядко се изпълнява.

Според Дауд Ибрям, ако не бъдат предприети навременни мерки, последствията ще засегнат цялата езерна екосистема.

В отговор на ситуацията кметът на Силистра Александър Сабанов е сформирал кризисен щаб и е издал заповед за обявяване на частично бедствено положение, предаде NOVA. Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ ще разположи две хидропомпи, с които вода ще бъде прехвърляна от Дунав към езерото.

В спасителната операция, която се провежда за втора поредна година, ще бъдат използвани и две тръби, предоставени от „ВиК – Русе“. По думите на Сабанов при аналогичната акция през миналата година за 75 дни в резервата са били прехвърлени над 3 милиона кубически метра вода.

Паралелно с аварийните действия РИОСВ – Русе подготвя дългосрочно решение. Плановете предвиждат изграждането на стационарна помпена станция, която да работи с енергия от фотоволтаици и да осигурява постоянно захранване на езерото при нужда.

Засега обаче проектът остава без осигурено финансиране. По думите на Дауд Ибрям институцията търси средства както от държавния бюджет, така и от други източници, но процедурите се развиват бавно.

Като временна мярка през следващите месеци се предвижда закупуването на собствен генератор и помпено оборудване, което да позволи на екоинспекцията самостоятелно да реагира при ново понижение на водното ниво до изграждането на постоянната инфраструктура.