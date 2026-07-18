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Ескалацията в Близкия изток: САЩ нанесоха нови удари по Иран, Техеран отвърна с атаки в три държави

Седма поредна нощ на американски бомбардировки, инциденти в Ормузкия проток и ирански удари по военни бази в Кувейт, Йордания и Бахрейн

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 09:08
Ескалацията в Близкия изток: САЩ нанесоха нови удари по Иран, Техеран отвърна с атаки в три държави
Напрежението между САЩ и Иран продължава да се изостря   
Източник: iStock Photos

Н апрежението между Съединените щати и Иран продължава да се изостря, след като американските въоръжени сили нанесоха нова серия въздушни удари по иранска територия, а Техеран отговори с атаки срещу военни обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Междувременно Иран съобщи за инциденти с петролни танкери и нови действия в района на стратегическия Ормузки проток.

САЩ удариха Иран за седма поредна нощ

Американското Централно командване (CENTCOM) обяви, че е приключило седмата поредна нощ на въздушни операции срещу Иран. Според съобщението, публикувано в социалната мрежа X, ударите са били насочени срещу обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и морски средства.

От CENTCOM уточниха, че не са атакувани цивилни цели. Иранските власти обаче твърдят, че при ударите в южната провинция Хормозган са загинали най-малко трима души, а осем са били ранени, съобщи държавната агенция ИРНА.

По данни на иранските медии американските удари са засегнали районите на Ахваз и Бушехр в югозападната част на страната, както и Бандар Абас, остров Кешм, Лар, Дараб и град Язд.

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  • Напрежение в Ормузкия проток

Паралелно с военните действия Иран съобщи за инциденти в района на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за световните доставки на петрол.

Според Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) два петролни танкера са се взривили и запалили, след като навлезли в минирана зона южно от протока.

В изявление, цитирано от ИРНА, КГИР твърди, че корабите са били „заблудени от американските разузнавателни служби“. Не се съобщава под чий флаг са плавали танкерите, нито дали има загинали или пострадали.

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По-късно иранските военни заявиха, че са спрели четири кораба, които според тях са се опитвали да преминат през Ормузкия проток с подкрепата на американските сили. По информация на КГИР операцията е извършена с използването на ракети и дронове.

От седмица Ормузкият проток отново е блокиран от Иран след възобновяването на бойните действия със САЩ. В отговор Вашингтон възстанови блокадата на иранските пристанища.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

  • Иран отвърна с удари в региона

След американските бомбардировки Техеран обяви, че е нанесъл удари по военни цели в Кувейт, Йордания и Бахрейн.

Според иранската държавна телевизия са били атакувани военната база „Ал Адири“ и военновъздушната база „Али ал Салем“ в Кувейт, както и авиобазата „Ал Азрак“ в източната част на Йордания.

Кувейтската армия потвърди, че е отблъснала ракетни и дронови атаки, които определи като „иранска агресия“.

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Йорданските въоръжени сили съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили десет ирански ракети, насочени към територията на страната. Според властите няма жертви и материални щети.

В Бахрейн, където се намира една от най-големите военноморски бази на САЩ в региона, сирените за въздушна тревога са били задействани многократно.

По информация на иранските военни експлозивни дронове са атакували хангари и писти в базата „Шейх Иса“, която Техеран определя като един от ключовите оперативни и логистични центрове на американските военновъздушни и военноморски сили в региона.

  • Риск от по-широк регионален конфликт

Ормузкият проток е сред най-важните стратегически морски коридори в света, тъй като през него преминава значителна част от глобалния износ на петрол и втечнен природен газ. Всяка ескалация в района създава риск не само за регионалната сигурност, но и за международните енергийни пазари.

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Размяната на удари между САЩ и Иран, както и разширяването на бойните действия към съседни държави, засилват опасенията от прерастване на конфликта в по-мащабна регионална криза. Към момента няма официална информация за предприети дипломатически инициативи, които да доведат до деескалация на напрежението.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Десислава Иванова    
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