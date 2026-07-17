България

Цурински: Ако не всеки втори, то всеки трети шофьор на камион е в нарушение

От началото на акцията на СДВР са проверени над 160 камиона, съставени са 13 акта и над 60 фиша

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 22:25
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А ко не всеки втори, то поне всеки трети шофьор на камион е в нарушение. От началото на акцията на СДВР са проверени над 160 камиона, съставени са 13 акта и над 60 фиша.

Това каза зам.-началникът на „Пътна полиция” към СДВР ком. Мартин Цурински в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA”.

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Актовете са за износени гуми, нередовни документи. Установен е водач, на който всички точки са отнети. Други нарушения са за използване на телефон по време на шофиране, непоставен колан и други.

Глобата е от 25 до 250 евро в зависимост от нарушението, има и предвидени санкции в размер от 1000 до 3500 евро.

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Цурински коментира и установения шофьор с 37 акта и 98 фиша. Комисарят посочи, че той е загубил правоспособност заради всички отнети контролни точки. 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
шофьори на камиони Пътна полиция СДВР
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