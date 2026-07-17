Цурински: Ако не всеки втори, то всеки трети шофьор на камион е в нарушение

Видеото с 21-годишната, заснета в такси, отново е в TikTok

ЕК с критичен за България доклад за върховенството на закона

А ко не всеки втори, то поне всеки трети шофьор на камион е в нарушение. От началото на акцията на СДВР са проверени над 160 камиона, съставени са 13 акта и над 60 фиша.

Това каза зам.-началникът на „Пътна полиция” към СДВР ком. Мартин Цурински в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA”.

Масови проверки на пътя, за какво ще следи полицията

Актовете са за износени гуми, нередовни документи. Установен е водач, на който всички точки са отнети. Други нарушения са за използване на телефон по време на шофиране, непоставен колан и други.

Глобата е от 25 до 250 евро в зависимост от нарушението, има и предвидени санкции в размер от 1000 до 3500 евро.

МВР с масови проверки: Санкционираха 32-ма шофьори на камиони в София само за ден

Цурински коментира и установения шофьор с 37 акта и 98 фиша. Комисарят посочи, че той е загубил правоспособност заради всички отнети контролни точки.